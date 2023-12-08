«Он помог мне больше всех, когда было трудно». Фермин рассказал, кто его лучший друг в «Барсе»

«Мой лучший друг – Гави. Я лажу со всеми, но Гави мне как брат. Он помог мне больше всех, когда было трудно», – сказал Фермин Лопес в интервью 10 del Barca.

Гави часто называли наставником Фермина, когда тот пробивался в первую команду. Это довольно необычно, учитывая, что Гави на год младше.

Они играли вместе в академии, и у них много совместных воспоминаний.

Фермин забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу в 15 матчах за «Барсу» в этом сезоне. А Гави выбыл до следующего сезона из-за травмы колена.