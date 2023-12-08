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Хави или Иньеста? Марадона или Кройфф? Педри выбирает между легендами «Барселоны»

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Журналисты ESPN поставили Педри перед непростым выбором – и не одним. Полузащитнику пришлось называть одного игрока из пары легенд «Барселоны».

Порой корреспондент произносил имена людей, с которыми Педри знаком лично. Некоторые выборы Лопеса даже немного удивили. Например, из пары Хави и Иньесты он назвал Андреса, а не своего тренера.

Кройфф в ответах Педри обошел Марадону, а Пике Пуйоля. Между Бускетсом и Гвардиолой Педри выбрал своего бывшего одноклубника.

А вот, как Лопес ответил на другие вопросы:

Как вам ответы Педри? А какой выбор в этих парах сделали бы вы?

2 комментария
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Педро имеет право на свой выбор.
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Хави: всё педри на скамейку
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