Хави или Иньеста? Марадона или Кройфф? Педри выбирает между легендами «Барселоны»

Журналисты ESPN поставили Педри перед непростым выбором – и не одним. Полузащитнику пришлось называть одного игрока из пары легенд «Барселоны».

Порой корреспондент произносил имена людей, с которыми Педри знаком лично. Некоторые выборы Лопеса даже немного удивили. Например, из пары Хави и Иньесты он назвал Андреса, а не своего тренера.

Кройфф в ответах Педри обошел Марадону, а Пике Пуйоля. Между Бускетсом и Гвардиолой Педри выбрал своего бывшего одноклубника.

А вот, как Лопес ответил на другие вопросы:

Как вам ответы Педри? А какой выбор в этих парах сделали бы вы?