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«Мне нравится наблюдать за ним»: Мората ставит Левандовски на один уровень с Суаресом и Бензема

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«Я большой поклонник Левандовски. Мне нравится наблюдать за его игрой. Для меня он, наряду с Суаресом и Бензема - один из лучших нападающих последнего десятилетия», —заявил Альваро Мората.

«Мои три любимых нападающих? Хоселу, Кейн и Левандовски», — добавил игрок «Атлетико».

Несмотря на критику, с которой Роберт Левандовски столкнулся в последнее время в «Барсе», польский нападающий остается образцом для подражания для многих игроков под номером «9» в Европе.

На счету польской машины 632 гола за карьеру, и он, похоже, не собирается сбавлять обороты даже в 35 лет.

1 комментарий
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Суарес более мастеровитый игрок.
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