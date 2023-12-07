Появился топ-5 самых продаваемых футболок «Барселоны». Две фамилии вас точно удивят 😱
AttackingThird (со ссылкой на Forbes) опубликовал список топ-5 самых продаваемых футболок «Барселоны».
Возможно вы удивитесь, но в рейтинге нашлось сразу два места представительницам «Барсы Фемини».
1. Роберт Левандовски.
2. Педри.
3. Гави.
4. Алексия Путельяс.
5. Айтана Бонмати.
Любопытно, что в список не попал Марк-Андре тер Стеген, считающийся одним из лидеров клуба, и Френки де Йонг, пользующийся огромной популярностью в Нидерландах, где обожают футбольную атрибутику.
Добавим, что стоимость футболки «Барселоны» в клубном магазине стартует от €100.
так что мужикам Барсы есть на кого равняться:))