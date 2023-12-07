FC Barcelona
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Появился топ-5 самых продаваемых футболок «Барселоны». Две фамилии вас точно удивят 😱

Барселона Барселона
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Гави Гави
Алексия Путельяс
Педри Педри
Айтана Бонмати
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AttackingThird (со ссылкой на Forbes) опубликовал список топ-5 самых продаваемых футболок «Барселоны».

Возможно вы удивитесь, но в рейтинге нашлось сразу два места представительницам «Барсы Фемини».

1. Роберт Левандовски.

2. Педри.

3. Гави.

4. Алексия Путельяс.

5. Айтана Бонмати.

Любопытно, что в список не попал Марк-Андре тер Стеген, считающийся одним из лидеров клуба, и Френки де Йонг, пользующийся огромной популярностью в Нидерландах, где обожают футбольную атрибутику.

Добавим, что стоимость футболки «Барселоны» в клубном магазине стартует от €100.

2 комментария
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женская Барса в последние пару лет очень крута и неудивительная такая статистика плюс в "фифку" добавили женщин и Бонмати там очень ценится.
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две девушки с женской Барсы и обе с ЗМ - это круто!
так что мужикам Барсы есть на кого равняться:))
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