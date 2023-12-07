«Барса» использует формулу «Гризманна» для подписания Жоау Феликса

Если вспомнить, то «Атлетико Мадрид» уже показал «Барселоне», как можно заполучить Жоау Феликса.

Два года назад «матрасники» взяли в аренду у «Барсы» Антуана Гризманна, заключив сделку на два года с возможностью выкупа, если футболист отыграет определенное количество минут. В конце концов так и случилось. «Атлетико» вернул нападающего за €20 млн.

По информации журналиста Фернандо Поло, «Барса» использует такую же формулу для подписания Жоау Феликса.

Сине-гранатовые предложат «Атлетико» €30-40 млн за трансфер, но в случае отказа будут настаивать на годовой аренде. Таким образом, Феликс проведет в «Барселоне» два года на правах аренды.

Каталонцы хотят добавить в соглашение пункт о выкупе игрока за €30 млн в конце сезона 2024/25.

Реалистично?