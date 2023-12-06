Безбородый Месси, Пике до секса и Тер Стеген после пересадки: это лучший состав «Барсы» из игроков на пике карьеры

Новая «Барса» впечаталяет: с легендой клуба в роли главного тренера каталонцы уже взяли Ла Лигу и пока не сдают в постчемпионском сезоне. Хави выстроил работающую систему, но многие болельщики наверняка скучают по нулевым и десятым, когда при виде фамилий в суперзвездном составе по коже бежали муражки.

Похоже, мы нашли лучший состав «Барселоны», состоящий из игроков на пике карьеры.

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген после пересадки волос.

Защитники: Жорди Альба без водительских прав, Араухо, когда он играет против Винисиуса, Пике до секса (Жерар утверждает, что после расставания с Шакирой у него это случается чаще), Дани Алвес, поедающий бананы.

Полузащитники: Бускетс с рейтингом 90 в FIFA 21, Хави в том самом класико 5-0, Иньеста против «Челси» в 2009 году.

Форварды: Неймар-ремонтада (в матче с «ПСЖ» 6-1), Суарес (просто Суарес), безбородый Месси.

Эта команда точно обыграет кого угодно.