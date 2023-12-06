FC Barcelona
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Безбородый Месси, Пике до секса и Тер Стеген после пересадки: это лучший состав «Барсы» из игроков на пике карьеры

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Новая «Барса» впечаталяет: с легендой клуба в роли главного тренера каталонцы уже взяли Ла Лигу и пока не сдают в постчемпионском сезоне. Хави выстроил работающую систему, но многие болельщики наверняка скучают по нулевым и десятым, когда при виде фамилий в суперзвездном составе по коже бежали муражки.

Похоже, мы нашли лучший состав «Барселоны», состоящий из игроков на пике карьеры.

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген после пересадки волос.

Защитники: Жорди Альба без водительских прав, Араухо, когда он играет против Винисиуса, Пике до секса (Жерар утверждает, что после расставания с Шакирой у него это случается чаще), Дани Алвес, поедающий бананы.

Полузащитники: Бускетс с рейтингом 90 в FIFA 21, Хави в том самом класико 5-0, Иньеста против «Челси» в 2009 году.

Форварды: Неймар-ремонтада (в матче с «ПСЖ» 6-1), Суарес (просто Суарес), безбородый Месси.

Эта команда точно обыграет кого угодно.

11 комментариев
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Ответ ramazan10
4 ассиста)
+гол
+2
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+2
Рональдиньо вместо Альбы, и пофиг на схемы с расстановками.
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Кто-то может рассказать, что там Хави сотворил?Его прям из отдельного матча сюда явно не просто так поставили
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Иньеста всегда левее играл. Их с Хави нужно местами поменять.
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Пуйоль за любое время карьеры вместо Пике
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Роналдиньо во время 0:3 на Бернабеу вместо Неймара
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Ответ Funny lepka
Кто-то может рассказать, что там Хави сотворил?Его прям из отдельного матча сюда явно не просто так поставили
4 ассиста)
+2
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Ответ ramazan10
4 ассиста)
там у месси 2 передачи
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Ответ ramazan10
4 ассиста)
Это было во время 2:6
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