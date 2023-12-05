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Кунде и Араухо больше не хотят играть на левом фланге обороны. Хави объяснил, как поступит в этой ситуации

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Жюль Кунде выступил в качестве правого защитника в матче против мадридского «Атлетико» на прошедших выходных. В игре с «Порту» эту роль выполнял Рональд Араухо.

По слухам, футболисты недовольны решением Хави. Они сообщили ему, что больше не хотят закрывать «не свою» позицию.

Хави решил сгладить ситуацию, но не готов отказаться от многофункциональности Араухо и Кунде.

«Я думаю, что они будут меняться в зависимости от соперника. Мы будем менять наши позиции. Мы будем менять систему обороны, используя трех защитников, либо как-нибудь еще. Посмотрим», - сказал Хави.

Как поступить?

1 комментарий
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На левом они еще никогда не играли, автор)
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