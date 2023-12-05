FC Barcelona
Блог

«Барса» отказывала «Сити» в продаже одного игрока, а теперь он почти не нужен – отпустят по решению Хави

Барселона Барселона
Алекс Бальде Алекс Бальде
Клубы Клубы
Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

«Барселона» раздумывает о продаже Алехандро Бальде летом, сообщает корреспондент Diario Sport Иван Сан-Антонио.

Это может произойти, если важность Бальде для команды Хави не возрастет. Несколько клубов Премьер-лиги уже интересовались левым защитником. Хоть «Барса» и ответила «Ман Сити» отказом прошлым летом, скоро все может измениться – особенно учитывая факт, что каталонцы постоянно нуждаются в больших продажах.

Ранее сообщалось, что Бальде был «зол» на Хави, который не использовал его во втором тайме с «Атлетико». Левый защитник превратился в игрока второго плана на фоне впечатляющей формы Жоау Канселу на его позиции.

Хави уверяет, что Бальде по-прежнему будет играть важную роль в этом сезоне. Однако примерно все понимают, что чаще такие слова лишь формальность.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Иван чепуху пишет, а наш автор повторяет. Пока нет подходящей замены, никто Балде продавать не будет!!! А потому, что Кансело на лево, это временное явление, так как Кунде и Араухо ЦЗ и постоянно играть на этой позиции не будут. Продавать надо Алонсо и искать другого. Ну спад у молодого человека, бывает же? Сейчас он хорошенько подумает о своём положении в команде, разозлиться и вернётся в форму…..и не надо ерунду повторять…. пока этот вопрос не актуален!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ЧИКО
Этот Иван чепуху пишет, а наш автор повторяет. Пока нет подходящей замены, никто Балде продавать не будет!!! А потому, что Кансело на лево, это временное явление, так как Кунде и Араухо ЦЗ и постоянно играть на этой позиции не будут. Продавать надо Алонсо и искать другого. Ну спад у молодого человека, бывает же? Сейчас он хорошенько подумает о своём положении в команде, разозлиться и вернётся в форму…..и не надо ерунду повторять…. пока этот вопрос не актуален!!!!
Алонсо, к сожалению, только если за копейки продать можно. Доход толком не принесёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий