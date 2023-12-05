«Барселона» раздумывает о продаже Алехандро Бальде летом, сообщает корреспондент Diario Sport Иван Сан-Антонио.

Это может произойти, если важность Бальде для команды Хави не возрастет. Несколько клубов Премьер-лиги уже интересовались левым защитником. Хоть «Барса» и ответила «Ман Сити» отказом прошлым летом, скоро все может измениться – особенно учитывая факт, что каталонцы постоянно нуждаются в больших продажах.

Ранее сообщалось, что Бальде был «зол» на Хави, который не использовал его во втором тайме с «Атлетико». Левый защитник превратился в игрока второго плана на фоне впечатляющей формы Жоау Канселу на его позиции.

Хави уверяет, что Бальде по-прежнему будет играть важную роль в этом сезоне. Однако примерно все понимают, что чаще такие слова лишь формальность.