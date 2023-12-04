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Шутник Симеоне. Во время матча «Барса» — «Атлетико» Хави получил желтую карточку и остроумную поддержку от Диего

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С ним не поспоришь 😄

Матч «Барселоны» против «Атлетико» выдался по-настоящему жарким. Обе команды страстно хотели победить, поэтому игроки не стеснялись отчаянно фолить — в ходе встречи судья Хосе Мария Санчес показал футболистам 9 желтых карточек.

На бровке было не менее напряженно. Там за накал отвечал Хави, известный своими эмоциональными выходками. Естественно, он тоже заработал свое предупреждение от главного арбитра.

Когда судья показал тренеру каталонцев горчичник, стоящий рядом Диего Симеоне в шутку сказал (по информации от спортивной аналитической передачи Directo Gol):

«Оставьте его в покое, этот парень [Хави] все равно не закроет рот».

Судя по выражению лица Хави, шутку он оценил. Но рефери не прислушался к боссу мадридской команды, так что испанец получил свою пятнадцатую желтую карточку на посту тренера «Барсы».

2 комментария
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ну если быть справедливым, то Диего Симеоне тоже должен был получить горчичник, хотя и не получил
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надеюсь это соперничество надолго, будет еще время разозлиться друг на друга) а так респект Симеоне за отношение, да и смешно
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