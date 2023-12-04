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Хави: «Иньяки Пенья – пример для подражания»

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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«Иньяки – пример для подражания», – сказал Хави после игры с «Атлетико».

«Он хорошо тренируется и хорошо играет. Сегодня снова два потрясающих сэйва», - добавил тренер.

Мемфис Депай был в нескольких дюймах от того, чтобы забить эффектный гол в ворота «Барсы», но его усилия было сведены на нет блестящим сэйвом Пеньи. Тер Стеген аплодировал на трибунах:

Через несколько минут молодой вратарь сделал еще один великолепный сэйв, отразив удар Гризманна.

Это было лучший матч Иньяки с тех пор, как он заменил Тер Стегена в прошлом месяце. Пенья впервые сохранил ворота «сухими» с тех пор, как Тер Стеген получил травму спины.

3 комментария
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На фоне, того что у Марка проблемы со спиной не решены и будут проводить ему операцию, Иньяки ещё сможет показать на что способен и готов ли он быть вратарём номер один,всё в его руках, в прямом и переносном смысле)
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Иньяки действительно сыграл на все 100, что-то мне подсказывает, на его месте Тер-Штеген точно пропустил
0
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Ответ Kopola
Иньяки действительно сыграл на все 100, что-то мне подсказывает, на его месте Тер-Штеген точно пропустил
голоса в голове
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0
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