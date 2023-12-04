Хави: «Иньяки Пенья – пример для подражания»
«Иньяки – пример для подражания», – сказал Хави после игры с «Атлетико».
«Он хорошо тренируется и хорошо играет. Сегодня снова два потрясающих сэйва», - добавил тренер.
Мемфис Депай был в нескольких дюймах от того, чтобы забить эффектный гол в ворота «Барсы», но его усилия было сведены на нет блестящим сэйвом Пеньи. Тер Стеген аплодировал на трибунах:
Через несколько минут молодой вратарь сделал еще один великолепный сэйв, отразив удар Гризманна.
Это было лучший матч Иньяки с тех пор, как он заменил Тер Стегена в прошлом месяце. Пенья впервые сохранил ворота «сухими» с тех пор, как Тер Стеген получил травму спины.