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Роке в слезах прощался с болельщиками «Паранаэнсе» – совсем скоро приедете в «Барсу»

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Витор Роке эмоционально попрощался с болельщиками «Паранаэнсе» в своей последней домашней игре перед долгожданным переходом в «Барселону».

18-летний нападающий с трудом сдерживал слезы, выражая благодарность болельщикам, которые стали свидетелями его 21 гола и 9 результативных передач в 44 матчах за клуб.

Несмотря на то, что Роке не отметился голом в последней домашней игре, у него еще есть шанс на красивый уход против «Куябы» в четверг, 7 декабря.

Ожидается, что 18-летний футболист присоединится к «Барселоне» в январе. Если Ла Лига даст зеленый свет на его регистрацию, он сможет дебютировать в первой команде уже совсем скоро.

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