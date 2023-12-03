Хави рассказал, какого игрока «Атлетико» он давно мечтает подписать. Трансфер срывался уже дважды

Общаясь с прессой перед матчем «Барселона» – «Атлетико Мадрид», Хави осыпал Альваро Морату комплиментами:

«Мората – отличный нападающий. Он щедрый футболист, который много работает на команду, очень трудолюбив. Он очень хорошо входит в пространство и помогает команде. Он мне очень нравится.

Это правда, что я хотел подписать его. Была реальная возможность, я разговаривал с ним и хотел, чтобы он был в команде, но этого не произошло».

Мората рассматривался каталонцами еще в январе 2022 года, но переход так и не состоялся. Вместо него «Барса» подписала Пьера-Эмерика Обамеянга свободным агентом.

Спустя полгода Мората снова оказался на радаре в качестве запасного варианта на случай, если трансфер Роберта Левандовского сорвется. Но сделка по поляку тоже была закрыта.

Испанец продолжает карьеру в «Атлетико»: с 7 голами в 12 матчах он попал в десятку лучших бомбардиров Ла Лиги в этом сезоне.