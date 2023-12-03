🎉 Свершилось! «Атлетико Паранаэнсе» подтвердил, что Витор Роке уходит в «Барселону»
Это случилось»! «Атлетико Паранаэнсе» официально подтвердил, что игра против «Сантоса» станет последним домашним выступлением Витора Роке, прежде чем он перейдет в «Барселону».
«Последний матч вместе с фанатами «Атлетико». Игра против «Сантоса» станет последней для Витора Роке, прежде чем он уедет в Европу», - сказано в заявлении клуба.
Напомним, что каталонцы приобрели бразильца летом за €40 млн.
Футболист подписал долгосрочный контракт с «Барсой» до 2031 года, но должен был продолжить игру в Бразилии, поскольку сине-гранатовые решали вопросы финансовых правил.
Похоже, Ла Лига одобрила переход.