«Барселона» имеет право досрочно разорвать контракт Левандовского. В договоре с поляком есть интересная опция

Клуб перестраховался.

Летом 2022 года Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» из «Баварии» за 45 млн евро и подписал контракт до 2026 года. На бумаге это значит, что еще как минимум два с половиной года поляк будет играть за клуб, если вдруг каталонцы не захотят его продать. Однако есть и другой вариант, при котором форвард может уйти из «Барселоны» до окончания договора.

По данным испанского издания Sport, блауграна подстраховалась и прописала возможность досрочного расторжения контракта с Робертом Левандовским. Это зависит от того, сколько игрового времени он получит во время третьего сезона в клубе.

Если форвард не сыграет как минимум в 55% матчей «Барселоны» в конкретном сезоне, выходя в старте или играя не менее 45 минут в каждой игре, то за год до истечения контракта клуб имеет право разорвать соглашение.

Каталонцы сделали это с точки зрения перестраховки, ведь игрок может со временем сдать. Известно, что его зарплата с каждым сезоном становится все выше, а в последний год снижается. По данным источника, экономия может составить до 26 млн евро.

Учитывая финансовые проблемы «Барсы» в последние годы, это может оказаться разумным шагом, если нападающий, которому на тот момент будет 36 лет, не будет регулярно выходить на поле, и сэкономит средства, которые клуб мог бы потратить в другом месте.