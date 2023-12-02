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«Барселона» имеет право досрочно разорвать контракт Левандовского. В договоре с поляком есть интересная опция

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Клуб перестраховался.

Летом 2022 года Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» из «Баварии» за 45 млн евро и подписал контракт до 2026 года. На бумаге это значит, что еще как минимум два с половиной года поляк будет играть за клуб, если вдруг каталонцы не захотят его продать. Однако есть и другой вариант, при котором форвард может уйти из «Барселоны» до окончания договора.

По данным испанского издания Sport, блауграна подстраховалась и прописала возможность досрочного расторжения контракта с Робертом Левандовским. Это зависит от того, сколько игрового времени он получит во время третьего сезона в клубе.

Если форвард не сыграет как минимум в 55% матчей «Барселоны» в конкретном сезоне, выходя в старте или играя не менее 45 минут в каждой игре, то за год до истечения контракта клуб имеет право разорвать соглашение.

Каталонцы сделали это с точки зрения перестраховки, ведь игрок может со временем сдать. Известно, что его зарплата с каждым сезоном становится все выше, а в последний год снижается. По данным источника, экономия может составить до 26 млн евро.

Учитывая финансовые проблемы «Барсы» в последние годы, это может оказаться разумным шагом, если нападающий, которому на тот момент будет 36 лет, не будет регулярно выходить на поле, и сэкономит средства, которые клуб мог бы потратить в другом месте.

12 комментариев
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Ответ Эксперт Спортс
Почему так сильно сдал Лева? Возраст? Отсутствие конкуренции?Мотивация? Хави? Единственный норм НП в команде и то сдал. А впереди полсезона нужно срочно взять в ТО Роке и нужна реальная конкуренция Роберту, печально смотреть на безпомощности поляка.
Возраст+игра не так поставлена, как в Баварии. Плюс он всегда брал количеством попыток. Его сейчас и близко не кормят мячом так, как в Германии
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зачем терпеть его ещё 1,5 года, если можно арабам отдать
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Почему так сильно сдал Лева? Возраст? Отсутствие конкуренции?Мотивация? Хави? Единственный норм НП в команде и то сдал. А впереди полсезона нужно срочно взять в ТО Роке и нужна реальная конкуренция Роберту, печально смотреть на безпомощности поляка.
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Пришел в настоящую семью...
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Ответ Barcelona 4ever
зачем терпеть его ещё 1,5 года, если можно арабам отдать
А он им нужен?
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Ответ Barcelona 4ever
зачем терпеть его ещё 1,5 года, если можно арабам отдать
Он не хочет к арабам. Думаю, он хочет жить в Барсе после окончания карьеры.
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🤡
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Зачем расторгать если можно продать?
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Лева сейчас смотрит на результаты Кейна и думает:" Куда я ломанулся???"
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Ответ Эксперт Спортс
Почему так сильно сдал Лева? Возраст? Отсутствие конкуренции?Мотивация? Хави? Единственный норм НП в команде и то сдал. А впереди полсезона нужно срочно взять в ТО Роке и нужна реальная конкуренция Роберту, печально смотреть на безпомощности поляка.
Он изначально не подходил к построению игры в Барсе. В Германии у него были еще игроки в команде которые на скорости и дриблинге врывались в штрафную и вытягивали на себя защитников. Барса медленно разыгравает, его держат персонально. Был Дембеле который придавал скорости команде и много пасовал на Лёву в быстрых контр атаках. Лёве нужен пас под удар а не в игру. Он не Суарес который мог придумать чтото и неожиданно пробить
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Ответ Эксперт Спортс
Почему так сильно сдал Лева? Возраст? Отсутствие конкуренции?Мотивация? Хави? Единственный норм НП в команде и то сдал. А впереди полсезона нужно срочно взять в ТО Роке и нужна реальная конкуренция Роберту, печально смотреть на безпомощности поляка.
Он не сдал,он в принципе всегда был такой, просто Бавария доминировала практически над всеми клубами в Бундеслиге,отсюда и такая стата. Барса по подбору игроков и организации игры сейчас не ровня Баварии, поэтому сразу спад в результативности. Когда Баварию кто-то сдерживал, то и Лева исчезал, он не созидатель типа Суареса или Бензема, на него все должны играть
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