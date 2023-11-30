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В матче с «Порту» Феликс прервал голевую засуху — и это заслуга Хави. Жоау признал важность тренера в соцсетях

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Босс нашел нужные слова.

Жоау Феликс явно наслаждается работой под руководством Хави.

Португалец результативно начал свою карьеру в «Барселоне», но после наступило затишье. До прошлого вторника он не мог забить на протяжении месяца, однако в матче с «Порту» он наконец добавил еще один гол на свой счет.

Фанаты заметили, что Жоау забил через считанные минуты после разговора с Хави. То же самое произошло и с Педри в первом тайме. Судя по всему, главный тренер знает, как замотивировать своих игроков, и Феликс подтвердил это своей активностью в соцсетях.

Он поставил лайк посту, в котором описано это любопытное наблюдение с подписью:

«Об этом говорят слишком мало. Это заслуга Хави».

Кстати, канал Movistar+, который вел трансляцию встречи, даже расшифровал слова главного тренера.

После кратких инструкций Хави сказал Жоау «Es tu momento», что в переводе с испанского означает «Это твой момент».

И Феликс смог этим моментом воспользоваться.

3 комментария
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Хави и бригада ещё дадут многим проср..аться

Кто-то смеётся на спортсру с них сейчас, но за ними приятно наблюдать, в отличие от Реала и многих других топов. У них молодой состав и они ещё покуролесят в Европе не один год 👆☝️
+9
-2
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Он стоял на позиции ЦН и подставил ногу на прострел. А может Чави и Левандовского уговорить, стать на этой позиции?
+2
-2
0
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