В матче с «Порту» Феликс прервал голевую засуху — и это заслуга Хави. Жоау признал важность тренера в соцсетях
Босс нашел нужные слова.
Жоау Феликс явно наслаждается работой под руководством Хави.
Португалец результативно начал свою карьеру в «Барселоне», но после наступило затишье. До прошлого вторника он не мог забить на протяжении месяца, однако в матче с «Порту» он наконец добавил еще один гол на свой счет.
Фанаты заметили, что Жоау забил через считанные минуты после разговора с Хави. То же самое произошло и с Педри в первом тайме. Судя по всему, главный тренер знает, как замотивировать своих игроков, и Феликс подтвердил это своей активностью в соцсетях.
Он поставил лайк посту, в котором описано это любопытное наблюдение с подписью:
«Об этом говорят слишком мало. Это заслуга Хави».
Кстати, канал Movistar+, который вел трансляцию встречи, даже расшифровал слова главного тренера.
После кратких инструкций Хави сказал Жоау «Es tu momento», что в переводе с испанского означает «Это твой момент».
И Феликс смог этим моментом воспользоваться.
Кто-то смеётся на спортсру с них сейчас, но за ними приятно наблюдать, в отличие от Реала и многих других топов. У них молодой состав и они ещё покуролесят в Европе не один год 👆☝️