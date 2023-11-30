В матче с «Порту» Феликс прервал голевую засуху — и это заслуга Хави. Жоау признал важность тренера в соцсетях

Босс нашел нужные слова.

Жоау Феликс явно наслаждается работой под руководством Хави.

Португалец результативно начал свою карьеру в «Барселоне», но после наступило затишье. До прошлого вторника он не мог забить на протяжении месяца, однако в матче с «Порту» он наконец добавил еще один гол на свой счет.

Фанаты заметили, что Жоау забил через считанные минуты после разговора с Хави. То же самое произошло и с Педри в первом тайме. Судя по всему, главный тренер знает, как замотивировать своих игроков, и Феликс подтвердил это своей активностью в соцсетях.

Он поставил лайк посту, в котором описано это любопытное наблюдение с подписью:

«Об этом говорят слишком мало. Это заслуга Хави».

Кстати, канал Movistar+, который вел трансляцию встречи, даже расшифровал слова главного тренера.

После кратких инструкций Хави сказал Жоау «Es tu momento», что в переводе с испанского означает «Это твой момент».

И Феликс смог этим моментом воспользоваться.