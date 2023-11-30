7 игроков «Барсы» пришли на тренировку, несмотря на выходной – фаны удивились отсутствию двух футболистов

Несмотря на выходной, несколько игроков «Барселоны» пришли на тренировку в четверг, сообщает Виктор Наварро.

Это Марк-Андре тер Стеген, Жоау Канселу, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес, Ориоль Ромеу, Маркос Алонсо и Серджи Роберто.

Некоторые болельщики «Барсы» удивлены, что ни Роберт Левандовски , ни Рафинья не присоединились к ним после их невпечатляющей игры против «Порту».

💭 «Почему Рафиньи там нет? Его отодвинул на второй план 16-летний подросток, и он берет выходные???»

💭 «Что случилось с Леви? Разве он не отличник?»

Следующий матч «Барселона» проведет дома против «Атлетико Мадрид» в воскресенье, 3 декабря.