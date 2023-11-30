FC Barcelona
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7 игроков «Барсы» пришли на тренировку, несмотря на выходной – фаны удивились отсутствию двух футболистов

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Несмотря на выходной, несколько игроков «Барселоны» пришли на тренировку в четверг, сообщает Виктор Наварро.

Это Марк-Андре тер Стеген, Жоау Канселу, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес, Ориоль Ромеу, Маркос Алонсо и Серджи Роберто.

Некоторые болельщики «Барсы» удивлены, что ни Роберт Левандовски , ни Рафинья не присоединились к ним после их невпечатляющей игры против «Порту».

💭 «Почему Рафиньи там нет? Его отодвинул на второй план 16-летний подросток, и он берет выходные???»

💭 «Что случилось с Леви? Разве он не отличник?»

Следующий матч «Барселона» проведет дома против «Атлетико Мадрид» в воскресенье, 3 декабря. 

5 комментариев
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капец, как-будто у них личной жизни нет в выходной.
рафинья так-то норм сыграл, видео было как он старался. чуть только не повезло.
про Лёву не чего не скажу, не хочу...
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Поляка в Саудовскую Аравию бы сплавить теперь...
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Это уже дело тренера. А болелам такое впечатление, что нечем заняться, как считать, кто пришел или нет. Они подробности, что ли знают? Кого Хави вызвал? Или они всерьез думают, что это показатель преданности клубу и отношению к футболу?
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Ответ Vadym
Ага, нормально. И чего он сделал за всю игру ? тупил и навешивал всю дорогу? сравни его прошлый сезон и этот
Ты матч то смотрел? Несколько опасных ударов было в его исполнении. Один только удар ножницами чего стоил. Кипер с огромным трудом взял. Если бы ни этот сэйв, был бы лучший гол тура. Уж точно больше создал, чем Лева. А Леве бы не помешало на скамейке пару матчей провести. Для мотивации, так сказать. Я не знаю, настолько ли крут Роке, как его описывают, но если он и на половину так хорош, то Леве стоит всерьез обеспокоиться своим местом в старте.
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