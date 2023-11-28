«Он потрясающий нападающий»: Хави нашел решение проблемы Левандовски с результативностью

Хави хочет, чтобы игроки «Барсы» помогли Левандовски вернуть результативность, создавая для нападающего больше голевых моментов.

«Игрокам нужно больше искать Левандовски. Они должны создавать для него больше голевых возможностей, поскольку он потрясающий нападающий», – заявил Хави СМИ после игры с «Порту».

Надо сказать, что Левандовски упустил несколько отличных моментов, созданных для него по ходу игры.

Однако «Барселона» смогла одолеть португальских соперников во втором тайме благодаря мастерству Канселу и Феликса.

«Надеюсь, мы продолжим играть так же, как во втором тайме. Нам нужно быть более смелыми и решительными», - отреагировал Хави на победу «Барсы».

Теперь «Барселона» будет готовиться важнейшему матчу с «Атлетико», который состоится в эти выходные.