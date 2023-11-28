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«Он потрясающий нападающий»: Хави нашел решение проблемы Левандовски с результативностью

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Хави хочет, чтобы игроки «Барсы» помогли Левандовски вернуть результативность, создавая для нападающего больше голевых моментов.

«Игрокам нужно больше искать Левандовски. Они должны создавать для него больше голевых возможностей, поскольку он потрясающий нападающий», – заявил Хави СМИ после игры с «Порту».

Надо сказать, что Левандовски упустил несколько отличных моментов, созданных для него по ходу игры.

Однако «Барселона» смогла одолеть португальских соперников во втором тайме благодаря мастерству Канселу и Феликса.

«Надеюсь, мы продолжим играть так же, как во втором тайме. Нам нужно быть более смелыми и решительными», - отреагировал Хави на победу «Барсы».

Теперь «Барселона» будет готовиться важнейшему матчу с «Атлетико», который состоится в эти выходные.

19 комментариев
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Timati Beweers
Лёва запарывает много моментов, часто возится где-то на своей половине, хотя должен быть всегда на острие. Короче сам виноват. Возраст уже…

Нам нужен новый топ форвард, а также надо больше дальних ударов)
Рафинья неплохо лупит, через себя вчера красатулю исполнил. Де Йонг раньше бил издали, сейчас перестал. Араухо, Кунде могут лупануть…
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Таалайбек Утуров
да побольше бы ударов от полузащитников
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BurBon
Да сразу было понятно, что он выдаст хороший первый сезон на мотивации, а дальше пойдет спад. Держать его до конца контракта нет никакого смысла, летом надо что то думать, искать какие то варианты, устраивающие обе стороны, но будет сложно.
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Серж Ск
Ответ Timati Beweers
Лёва запарывает много моментов, часто возится где-то на своей половине, хотя должен быть всегда на острие. Короче сам виноват. Возраст уже… Нам нужен новый топ форвард, а также надо больше дальних ударов) Рафинья неплохо лупит, через себя вчера красатулю исполнил. Де Йонг раньше бил издали, сейчас перестал. Араухо, Кунде могут лупануть…
Рафа вообще заряжен, и в обороне отрабатывает и моменты создает и издали бьет, железный игрок основы, Ямал пока и рядом не стоит, мелкого просто для мотивации выпускать на 15 минут.

Если бы вчерашний ножницами залетел, был бы лучшим голом тура однозначно.
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Budabuda
Ответ Timati Beweers
Лёва запарывает много моментов, часто возится где-то на своей половине, хотя должен быть всегда на острие. Короче сам виноват. Возраст уже… Нам нужен новый топ форвард, а также надо больше дальних ударов) Рафинья неплохо лупит, через себя вчера красатулю исполнил. Де Йонг раньше бил издали, сейчас перестал. Араухо, Кунде могут лупануть…
Кунде вчера лупанул это да...
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rs 57cam
Лева - это уже история. Поляки его уже не первый месяц песочат за безголье. А вчера он имел прекрасные возможности, но, как обычно, их запорол. Счастье, что имеем португальцев, которые все взяли в свои руки, т. е. ноги 😊 и показали нам, как можно обыграть соперника имея фактически на одного игрока меньше. Лева, к сожалению, дерево.
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Alexander Sragovich
Лева спекся.
На счет хорошей игры во атором тайме - не очень согласен. Нашли уязвимое место в обороне и долбились туда пока не забили. Если бы Порту среагировали и перестроили защиту, могло и не прокатить.
И тут Вернемся к Лёве. Без качественного ЦН нам труба. Так что остаётся надеяться на Роке и здоровье полузащитников, чтобы не пришлось покупать еще одного
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FOOTBALL
Всегда хотел чтобы по скорее избавились от Левандовского, но тут Хави так доволен его игрой и так хвалит его, теперь мечтаю чтобы в месте с Левой и Хави отправили куда нибудь 🤦🏻
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TAGAY
проблема Левы не только из за его формы, но из за того что он практически всегда не на своем месте. вчера при первом голе его не было в центре, был где то в краю штрафной, а в моменте прострела во втором голе, его и вовсе не было в штрафной.. еще бесит, когда он частенько приходит в круговую чтоб разыграть, а в итоге передерживает и идет на какой не понятный дриблинг идя назад.. передерживает а потом либо дает пас назад либо теряет мяч. удивляет что насчет этой манеры игры Хави с ним до сих пор не говорил, и если говорил, то Лева послал Хави куда подальше. в любом случае трусость Хави в этом вопросе просто бесспорная. Ферран не так эффективен в реализации, но игру он не портит, с ним все партнеры выходят на ударную позицию, атака становится разнообразнее.. ну а когда надо забивает и сам, как в первой игре с Порту, когда в убогой игре команды реализовал единственный момент у Барсы и принес важную победу. надеемся на приход Роке зимой, и моментальную топовую игру от бразильца, а то ЦФ нужен, Лева уже сломался.
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ljolik888
Ответ Blaugranaz
Когда он только пришёл, сажал почти в каждом матче, вы его боготворили, лицемеры... Дайте ему отдохнуть хотя бы после травмы, адаптироваться... Что же вы сразу налетаете как гиены.
Раньше он бил из любого положения , сейчас не знаю зачем идёт в обводку для удара . Тут либо футбольная старость либо .... не знаю .
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Серж Ск
Ответ Catalonia is the independent republic
Мелкий вышел и сразу между ног пробросил игроку Порту))
не спорю, с техникой у него всё отлично, но нужно мышцами обрасти, опыта набраться а потом выходить на полные матчи.
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Catalonia is the independent republic
Ответ Timati Beweers
Лёва запарывает много моментов, часто возится где-то на своей половине, хотя должен быть всегда на острие. Короче сам виноват. Возраст уже… Нам нужен новый топ форвард, а также надо больше дальних ударов) Рафинья неплохо лупит, через себя вчера красатулю исполнил. Де Йонг раньше бил издали, сейчас перестал. Араухо, Кунде могут лупануть…
Педри бил хорошо издали до череды травм...
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Catalonia is the independent republic
Ответ Серж Ск
Рафа вообще заряжен, и в обороне отрабатывает и моменты создает и издали бьет, железный игрок основы, Ямал пока и рядом не стоит, мелкого просто для мотивации выпускать на 15 минут. Если бы вчерашний ножницами залетел, был бы лучшим голом тура однозначно.
Мелкий вышел и сразу между ног пробросил игроку Порту))
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Евсей Пролеткин
Если потрясающий, пусть забивает. У него очень много моментов. Последняя время почему-то ноги заплетаются. Может после травмы полностью не восстановился. Есть Ямал, Феран Рафинья. Пусть играют. Араухо не плохо забивает,, Кансело. В команде любой может забить . Играть надо в темпе, решительно
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Blaugranaz
Когда он только пришёл, сажал почти в каждом матче, вы его боготворили, лицемеры... Дайте ему отдохнуть хотя бы после травмы, адаптироваться... Что же вы сразу налетаете как гиены.
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Леван Сиукаев
Левандовски В ужасной форме,двигается так,как будто по колено в грязи бежит,и как тут партнери могут ему помочь?
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Нургалиев Разрешил
"Хави нашел решение проблемы Левандовски" - ну и где описание решения? новость ниочём
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chikisiki
Летом продать этого поляка срочно !
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Kaloyan Yalamov
Вчера хоть и запорол пару моментов, но в целом неплохо отыграл матч, был достаточно активен в пресинге. В целом, стилистически не игрок Барсы, но польза от него была и есть, хотя и не голеадор уже совсем
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