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Милая деталь командного фото «Барсы» с матча против «Райо». Футболисты оригинально подбодрили травмированного Гави

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Мы все уже скучаем.

Во время международного перерыва «Барселона» потеряла очень важного игрока в лице Гави. Юный полузащитник получил разрыв крестообразных связок в матче сборной Испании и выбыл аж на 8-9 месяцев. Команде будет не хватать не только его игровых навыков, но и характера неудержимого бойца.

Для самого Гави эта травма стала настоящей трагедией — 19-летний футболист никогда не оставался вне поля на такой долгий срок, и ко всему прочему, кроме целого сезона, он пропустит Евро и Олимпиаду.

Игроки «блауграны» и клуб поддерживают травмированного Пабло всеми возможными способами: перед матчем с «Райо Вальекано» футболисты вышли в футболках с посланием для товарища, а в раздевалке даже повесили его фотографию. Оказывается, до начала встречи с «Райо» игроки нашли еще один способ выразить свою любовь к Гави.

Выстроившись для традиционного командного фото, футболисты оставили пустое место там, где обычно стоит испанский полузащитник.

Его будет очень не хватать в эти долгие месяцы.

4 комментария

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Scouser
открывая новость думал что у всех на фото развязаны шнурки))
но все равно здорово, а ввиду возраста парня на евро0ои может еще попадет
+8
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Михаил Пугачев
таблица
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timerassl
Гави не пустое место
0
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