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«Пеп сделал меня лучше как футболиста». Канселу сравнил Гвардиолу и Хави

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Жоау Канселу сравнил методы подготовки Пепа Гвардиолы и Хави.

«Различия между Хави и Гвардиолой? У всех тренеров разный подход к построению игры. Я очень благодарен Пепу, потому что он сделал меня лучше как футболиста.

Но я также благодарен и Хави, потому что у меня все отлично идет в клубе, и я очень всем доволен. В «Барсе» у меня есть дополнительная мотивация, потому что это клуб, в котором я всегда хотел играть и выигрывать титулы», - признался португалец.

Напомним, что Канселу летом перешел из «Ман Сити» в «Барселону» на правах аренды. Игрок принадлежит английскому клубу с 2019 года.

3 комментария

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Rachid
Реверанс Канселу Пепу - доказательство о возможной достигнутой договоренности между клубами о полной купле/продажи португальского защитника Барсой в следующем сезоне)
+4
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+4
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Life Music
Мягко сказал что Гвардиола лучше Хави
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messi_leo
Ответ Rachid
Реверанс Канселу Пепу - доказательство о возможной достигнутой договоренности между клубами о полной купле/продажи португальского защитника Барсой в следующем сезоне)
Да, вполне возможно. Очень похоже.
0
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