«Пеп сделал меня лучше как футболиста». Канселу сравнил Гвардиолу и Хави

Жоау Канселу сравнил методы подготовки Пепа Гвардиолы и Хави.

«Различия между Хави и Гвардиолой? У всех тренеров разный подход к построению игры. Я очень благодарен Пепу, потому что он сделал меня лучше как футболиста.

Но я также благодарен и Хави, потому что у меня все отлично идет в клубе, и я очень всем доволен. В «Барсе» у меня есть дополнительная мотивация, потому что это клуб, в котором я всегда хотел играть и выигрывать титулы», - признался португалец.

Напомним, что Канселу летом перешел из «Ман Сити» в «Барселону» на правах аренды. Игрок принадлежит английскому клубу с 2019 года.