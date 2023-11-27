Сообщалось, что «Барса» не уверена в Хави. Лапорта высказался о будущем тренера в клубе

Как пишет издание SER, «Барселона» начала сомневаться в Хави. По данным издания, будущее тренера в «блаугране» будет зависеть от того, как команда выступит в трех ближайших матчах.

При этом Лапорта уверяет, что клуб полностью доверяет Хави. Слова президента «Барсы» передает Фабрицио Романо со ссылкой на TV3:

«Мы тесно сотрудничаем с тренером и его штабом. Для нас большая гордость иметь такого тренера, как Хави, мы всегда это говорили. Мы целиком на его стороне. Мы полностью доверяем ему и поддерживаем его.

Теперь у Хави в распоряжении почти все игроки. Френки и Педри могут играть. У нас гораздо больше вариантов [доступных футболистов], чем было. Хави удалось двигать команду вперед, несмотря на травмы, а это было нелегко. Мы верим, что он хорошо сыграет против «Порту». Мы видим, что он очень мотивирован».

Впереди у «Барселоны» три домашних матча. В Лиге чемпионов команда сразится с «Порту», а затем в Ла Лиге каталонцев ждут встречи с одними из лидеров чемпионата – «Атлетико» и «Жироной».

Как вам настрой Лапорты? Он не ошибается, доверяя Хави?