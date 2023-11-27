FC Barcelona
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Сообщалось, что «Барса» не уверена в Хави. Лапорта высказался о будущем тренера в клубе

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Как пишет издание SER, «Барселона» начала сомневаться в Хави. По данным издания, будущее тренера в «блаугране» будет зависеть от того, как команда выступит в трех ближайших матчах.

При этом Лапорта уверяет, что клуб полностью доверяет Хави. Слова президента «Барсы» передает Фабрицио Романо со ссылкой на TV3:

«Мы тесно сотрудничаем с тренером и его штабом. Для нас большая гордость иметь такого тренера, как Хави, мы всегда это говорили. Мы целиком на его стороне. Мы полностью доверяем ему и поддерживаем его.

Теперь у Хави в распоряжении почти все игроки. Френки и Педри могут играть. У нас гораздо больше вариантов [доступных футболистов], чем было. Хави удалось двигать команду вперед, несмотря на травмы, а это было нелегко. Мы верим, что он хорошо сыграет против «Порту». Мы видим, что он очень мотивирован».

Впереди у «Барселоны» три домашних матча. В Лиге чемпионов команда сразится с «Порту», а затем в Ла Лиге каталонцев ждут встречи с одними из лидеров чемпионата – «Атлетико» и «Жироной».

Как вам настрой Лапорты? Он не ошибается, доверяя Хави?

11 комментариев

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Karl0709
А кто может заменить Хави ?
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данислам дадыбаев
Давай Хави покажи на что ты способен
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Rachid
Лапорта не ошибается в выборе тренеров - потому что очень очень хорошо разбирается в футболе и умен!
Райкаард, Гвардиола и теперь Хави - Лапорта правильно рулит Барселоной
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Гласящий Истину!
Ответ данислам дадыбаев
Давай Хави покажи на что ты способен
Уже показал!
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olimbek
Ответ данислам дадыбаев
Давай Хави покажи на что ты способен
Ок, давайте ребята навешаем на Леву.
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инна витенберг
Заменить пока Хави некем, но и с ним дальше так играть нельзя
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прощай Роналду
Мотивация наконец выиграть 1матч спустя 8?
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Махмуд Тилавов
Ответ Karl0709
А кто может заменить Хави ?
Куман
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Merdan Jumayew
Ответ Махмуд Тилавов
Куман
Так иди с куманом вместе в ....
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