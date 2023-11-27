«Барса» сомневается в Хави: клуб ждет три сложных матча, после которых будущее тренера будет пересмотрено

«Барселона» пересмотрит будущее Хави в клубе после трех предстоящих матчей, сообщает корреспондент SER Сик Родригес.

Испытание для Хави начнется во вторник, когда «Барселона» примет «Порту». Далее последуют более сложные матчи с мадридским «Атлетико» и «Жироной».

Все эти матчи «Барса» проведет дома, что может сильно помочь Хави в борьбе за место в плей-офф ЛЧ и за лидерство в Ла Лиге. Домашняя поддержка будет необходима, но в то же время может стать дополнительным давлением, поскольку поражение и потеря очков будут означать катастрофу.

Инсайдеры делятся, что Хави чувствует себя одиноким в «Барсе» после того, как Йорди Кройфф и Матеу Алемани покинули клуб этим летом. Деку занял их место, но его отношения с Хави носят формальный характер.