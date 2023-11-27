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«Барса» сомневается в Хави: клуб ждет три сложных матча, после которых будущее тренера будет пересмотрено

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«Барселона» пересмотрит будущее Хави в клубе после трех предстоящих матчей, сообщает корреспондент SER Сик Родригес.

Испытание для Хави начнется во вторник, когда «Барселона» примет «Порту». Далее последуют более сложные матчи с мадридским «Атлетико» и «Жироной».

Все эти матчи «Барса» проведет дома, что может сильно помочь Хави в борьбе за место в плей-офф ЛЧ и за лидерство в Ла Лиге. Домашняя поддержка будет необходима, но в то же время может стать дополнительным давлением, поскольку поражение и потеря очков будут означать катастрофу.

Инсайдеры делятся, что Хави чувствует себя одиноким в «Барсе» после того, как Йорди Кройфф и Матеу Алемани покинули клуб этим летом. Деку занял их место, но его отношения с Хави носят формальный характер.

44 комментария

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samatzakirzyanov
Ответ Rachid
очередной желтушный вброс - Хави тренер на годы
ну если так, то забудьте о плей офф лч и чемпионстве ла лиги на эти сезоны, потому что игры нет, любая более-менее сильная команда разберет эту барсу, к сожалению
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SaH4r.
допустим, его уберут, и кого назначат на его место?
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Анвар Масимов
Ответ Руслан Арапханов
Дайте Хави спокойно поработать, нужно пресекать сразу же публично любые подобные слухи, чтобы не подрывать уверенность тренера и его авторитет.
ты слепой ? или тупой ? походу и то и то , раз не видишь что Хави не для Барсы . за два года только регресс
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SaH4r.
Ответ Даврон Алибаев
Рафа маркеса
шила на мыло, у него вообще нет опыта
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Emin Aliev
хорошие новости
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Sivka
Ответ SaH4r.
допустим, его уберут, и кого назначат на его место?
Александр Мостовой как раз лицензию получит
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svaz
Ответ SaH4r.
допустим, его уберут, и кого назначат на его место?
флик без дела сидит
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burn1ng
Ответ samatzakirzyanov
ну если так, то забудьте о плей офф лч и чемпионстве ла лиги на эти сезоны, потому что игры нет, любая более-менее сильная команда разберет эту барсу, к сожалению
а ничего, что Хави действующий чемпион Испании? Опять пришли диванные аналитики, чье мнение не представляет никакой ценности
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Бронислав Каминский
Ответ svaz
флик без дела сидит
Какой Флик?Там уже небось готов шорт-лист с местными физруками из детского-юношеских секций Каталонии,бичей типа Сетьена,физруков,которые 50 лет назад играли за Барсу и т.д.
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Verziloff
Ла Лигу выиграли в прошлом сезоне с отрывом, и в этом еще шансы не потеряны. Бред какой-то
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BurBon
Если сезон будет сильно провальным, возможно летом он сам уйдет, а пока этот вопрос вообще закрыт. Журналисты набрасывают, но цель у них одна и понятно какая.
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Артём Назмутдинов
Ответ Анвар Масимов
ты слепой ? или тупой ? походу и то и то , раз не видишь что Хави не для Барсы . за два года только регресс
если регресс - это первое чемпионство за 3 года, то что для тебя прогресс?
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Игорь Поляков
Приветствую! Очередная ,, Утка "---про увольнение Хави! Это проект не на один-два сезона, это наш тренер на долгие годы!!! Команда, только создаётся,-причём в очень кризисный момент, и за такой промежуток времени, как один год ---игра команды не ставится,-вспоминаю Й. Кройфа, его дрим- тим!!!---четыре года понадобилось для похода и завоевания-Кубка Европейских чемпионов-четыре года повторюсь, это при президенте Х. Нуньесе, при котором-по щелчку пальца Кройфа---покупались любые игроки, и спокойно и уверенно была постановка своей игры!!! Х.Гвардиола получил, практически готовую команду из рук,---Ф. Райкаарда, поэтому результаты были мгновенными!!! Здесь, совершенно другая история---тренеру нужно время, и верим результат придёт, Хави настоящий куле, который болеет душой за клуб, и награда будет, терпение и время, это всё, что нужно всем, кто любит ,, Барсу"!!!!!!.
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samatzakirzyanov
Не прошло и двух лет, наконец то задумались....
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Иван Иванов
Ответ Dil Max
уволит надо 1000%
прогнать надо пинком
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Dil Max
Ответ Анвар Масимов
ты слепой ? или тупой ? походу и то и то , раз не видишь что Хави не для Барсы . за два года только регресс
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Руслан Арапханов
Ответ Анвар Масимов
ты слепой ? или тупой ? походу и то и то , раз не видишь что Хави не для Барсы . за два года только регресс
Тупой из нас двоих явно не я. Хави попал под перестройку, беспорядок с контрактами и серьёзные финансовые сложности. При этом привел команду к чемпионству в первом же сезоне. Ему вполне по силам по кирпичику выстроить сильную команду. А время всё расставит на свои места. Не стоит разбрасываться громкими словами, чтобы потом не пришлось краснеть. И уж тем более оскорблять незнакомых людей за то, что они имеют точку зрения, отличную от твоей.
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Rachid
Ответ DanT
Ну величие футболиста вообще не гарантирует величие тренера. Лэмпард и Пирло не дадут соврать, да?
Лэмпард и Пирло в отличие от Хави еще не выигрывали чемпионаты своих стран - все болелы не дадут соврать, так ведь коллега??……..))
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DanT
Ответ Rachid
ок, спасибо. Молодец 👍 - нужно верить и подождать Хави - один из лучших полузащитников мирового футбола - футбол это его стихия - он безусловно разбирется и перестроит Барселону так как нужно нам болелам:)))🤣🤣
Ну величие футболиста вообще не гарантирует величие тренера. Лэмпард и Пирло не дадут соврать, да?
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Марк Мельников
Ответ Rachid
хорошо спасибо, и вы пжлста, не мешайте Хави своими комментариями строить новую великую Барселону
Да, Хави же штудирует недовольные комментарии на спорце.
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Rachid
Ответ samatzakirzyanov
Я буду только рад ошибиться, потому что я тоже фанат барселоны. Но объективно команда мало создает и не видно какой либо системы или наигранности в игроках. В общем, посмотрим, как все пойдет...
ок, спасибо. Молодец 👍 - нужно верить и подождать
Хави - один из лучших полузащитников мирового футбола - футбол это его стихия - он безусловно разбирется и перестроит Барселону так как нужно нам болелам:)))🤣🤣
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samatzakirzyanov
Ответ Rachid
хорошо спасибо, и вы пжлста, не мешайте Хави своими комментариями строить новую великую Барселону
Я буду только рад ошибиться, потому что я тоже фанат барселоны. Но объективно команда мало создает и не видно какой либо системы или наигранности в игроках. В общем, посмотрим, как все пойдет...
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svaz
Ответ Бронислав Каминский
Но на Флика,конечно,интересно было бы в Барсе посмотреть.Заиграют ли эти инвалиды хотя бы процентов на 70,как та Бавария
так эти инвалиды лучше в сборных играют, да уровень сборных ниже, но у барсы проблемы даже с низом таблицы и впринципе с игрой проблема. вылеты игроков по травмам это тоже вина Хави, явно чтото не так в тренировочном процессе. мне вообще все эти назначения бывших игроков никогда не нравились, если они не работали нигде. тот же Гвардиола тренеровал до барсы в серии б. но тут взять тренера из са, который в добавок еще и в азиатской лч нифига не мог, это для меня конечно было сюрпризом. а айнтрахт прибил любые надежды, что тз хави выйдет тренер
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прощай Роналду
Ответ SaH4r.
допустим, его уберут, и кого назначат на его место?
Роналд Куман и Легенда де Йонг вместо Левандовски, тот хоть забивал и приносил очки в важных играх
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Даврон Алибаев
Ответ SaH4r.
шила на мыло, у него вообще нет опыта
Ну я знаю шила на мило в новостях так говорят
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Бронислав Каминский
Ответ svaz
я надеюсь на лучшее)
Но на Флика,конечно,интересно было бы в Барсе посмотреть.Заиграют ли эти инвалиды хотя бы процентов на 70,как та Бавария
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SpainFan
Ответ Даврон Алибаев
Рафа маркеса
Т.е. грубя говоря, одного физрука на другого?)
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svaz
Ответ Бронислав Каминский
Какой Флик?Там уже небось готов шорт-лист с местными физруками из детского-юношеских секций Каталонии,бичей типа Сетьена,физруков,которые 50 лет назад играли за Барсу и т.д.
я надеюсь на лучшее)
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Ole Gunor
Ответ SaH4r.
допустим, его уберут, и кого назначат на его место?
Гогниева.
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Oleg Tumenov
Удивляюсь до сих пор, как Лэмпард мучился с Челси с поражение-ничья-поражение, а потом пришел Тухель и с тем же составом за пару недель выправил игру да еще и лигу чемпионов выиграл.. КАК?? Я к тому - у нас то, что? Человек второй год возится и чем дальше тем хуже. Раньше хоть не пропускали - теперь любой выскочка бах бах 0:2 за 20 минут - давайте, тяните волевую победу. Суетиться, конечно, дело последнее, но может все-таки конспекты чьи-то почитать, стратегию подкорректировать, промежуточные задачи поставить
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olimbek
Наконец-то!!!!
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Исмаилгаджи Хачалов
А что может Хави? Играть с Ромку и стариком Левандовски? В прошлом сезоне был Дембеле способный в одиночку приносить моменты ,а сейчас приходится играть с пародией на вингера, есть прогресс у молодых игроков ,есть победа в Ла Лиге , думаю Хави почти максимум выжимает из этого состава
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Тимур Галимзянов
Может кто-то нормально сказать какой Хави тренер? Заранее благодарю, если с аргументами по игре. Прошло уже 2 года и лично мне до сих пор не совсем понятно. Это топ/скоро станет топом или просто средний тренер из Ла Лиги?
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Dil Max
уволит надо 1000%
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