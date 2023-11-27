Хави беспокоится за Канселу и хочет дать ему отдых, но впереди сложный календарь

По информации Sport, Хави беспокоит здоровье Жоау Канселу – он практически не отдыхает с начала сезона.

Португалец перешел в клуб летом и с первых матчей стал важейшим элементом команды. За 14 последних игр Канселу только трижды не играл 90 минут. Хави считает Жоау незаменимым и поэтому почти не меняет его.

Испанец беспокоится за здоровье Канселу и намерен выделить ему время на отдых, однако еще не знает, как поступит в преддверии сложного календаря («Порту», «Атлетико», «Жирона»).

Возможно, Канселу получит отдых в середине следующего месяца, когда «Барсе» предстоит сыграть с «Антверпеном» и «Альмерией».

Что бы сделали на месте Хави?