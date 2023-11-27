Роберто получил зеленый свет. Как выглядит список травмированных «Барсы»?

Сегодня капитан «Барселоны» Серджи Роберто пройдет медицинское обследование и, предположительно, будет включен в состав каталонцев на матч с «Порту», сообщает Sport.

Роберто был замечен на обычной тренировке перед игрой, что уже говорит о том, что он может играть. Испанец вернулся после более чем месячного перерыва из-за травмы подколенного сухожилия.

После возвращения Роберто у «Барсы» осталось всего два травмированных игрока: Тер Стеген (спина) и Гави (кресты).

Тер Стеген, как ожидается, будет готов к игре в выходные, но матч с «Порту» во вторник, скорее всего, немец пропустит. На Гави можно не рассчитывать до конца сезона.