FC Barcelona
Блог

Роберто получил зеленый свет. Как выглядит список травмированных «Барсы»?

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Барселона Барселона
Серджи Роберто Серджи Роберто
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Гави Гави
Футбол Футбол

Сегодня капитан «Барселоны» Серджи Роберто пройдет медицинское обследование и, предположительно, будет включен в состав каталонцев на матч с «Порту», сообщает Sport.

Роберто был замечен на обычной тренировке перед игрой, что уже говорит о том, что он может играть. Испанец вернулся после более чем месячного перерыва из-за травмы подколенного сухожилия.

После возвращения Роберто у «Барсы» осталось всего два травмированных игрока: Тер Стеген (спина) и Гави (кресты).

Тер Стеген, как ожидается, будет готов к игре в выходные, но матч с «Порту» во вторник, скорее всего, немец пропустит. На Гави можно не рассчитывать до конца сезона.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NartApsua
Роберто уже давно должен был получить зелёный свет на уход из Барсы.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Гави ой как будет не хватать . Надеюсь что список не будет увеличивотся до конца сезона . Всем здоровья !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ NartApsua
Роберто уже давно должен был получить зелёный свет на уход из Барсы.
Роберто не по своей воле играл позицию правого защитника после ухода Алвеса, на которой не справлялся и себя дискредитировал, как игрока - бартомеу тратил и делал себе деньги на бездарных трансферах гомешей, дембеля, коута и др клоунов, но ни разу не пытался купить хорошего правого защитника..Семеду не в счет..
А сам Роберто по специализации атакующий полузащитник и к тому же был неплохой - и его гол ПСЖ тому доказательство, про который любой болела Барсы знает..
К тому же в конце этого сезона, с большой долей вероятности, капитан/кантерано сам уйдёт из Барсы - наверное к Месси в «Интер Маями»:)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
в связи с травмой Гави и нехваткой полузащитников, даже возвращение Роберто это хорошая новость!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Ответ NartApsua
Роберто уже давно должен был получить зелёный свет на уход из Барсы.
В конце сезона уйдёт, судя по всему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий