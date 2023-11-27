Роберто получил зеленый свет. Как выглядит список травмированных «Барсы»?
Сегодня капитан «Барселоны» Серджи Роберто пройдет медицинское обследование и, предположительно, будет включен в состав каталонцев на матч с «Порту», сообщает Sport.
Роберто был замечен на обычной тренировке перед игрой, что уже говорит о том, что он может играть. Испанец вернулся после более чем месячного перерыва из-за травмы подколенного сухожилия.
После возвращения Роберто у «Барсы» осталось всего два травмированных игрока: Тер Стеген (спина) и Гави (кресты).
Тер Стеген, как ожидается, будет готов к игре в выходные, но матч с «Порту» во вторник, скорее всего, немец пропустит. На Гави можно не рассчитывать до конца сезона.
А сам Роберто по специализации атакующий полузащитник и к тому же был неплохой - и его гол ПСЖ тому доказательство, про который любой болела Барсы знает..
К тому же в конце этого сезона, с большой долей вероятности, капитан/кантерано сам уйдёт из Барсы - наверное к Месси в «Интер Маями»:)))