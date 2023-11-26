Бальде внезапно вернулся и стал одним из лучших против «Райо». Помог разговор с Хави и новый конкурент

Алехандро Бальде был одним из самых ярких игроков в разочаровывающей ничьей с «Райо Вальекано» (1:1) в субботу. Защитник выполнил передачу, которая привела к победному голу.

Как сообщает SPORT, в этом большая заслуга Хави.

Сообщается, что непопадание Бальде в состав сборной Испании дало ему время для размышлений. В этот период он много общался с Хави и тренерским штабом. Мозговой штурм идей и обмен тактикой позволили юноше по-новому подойти к игре с «Райо».

Другой возможный фактор – Жоау Канселу. В прошлом матче португалец продемонстрировал, что он так же хорошо может играть левого защитника. Возможно, благодаря его выступлениям Бальде наконец-то получил конкуренцию, необходимую для следующего шага вперед.