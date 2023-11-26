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Бальде внезапно вернулся и стал одним из лучших против «Райо». Помог разговор с Хави и новый конкурент

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Алехандро Бальде был одним из самых ярких игроков в разочаровывающей ничьей с «Райо Вальекано» (1:1) в субботу. Защитник выполнил передачу, которая привела к победному голу.

Как сообщает SPORT, в этом большая заслуга Хави.

Сообщается, что непопадание Бальде в состав сборной Испании дало ему время для размышлений. В этот период он много общался с Хави и тренерским штабом. Мозговой штурм идей и обмен тактикой позволили юноше по-новому подойти к игре с «Райо».

Другой возможный фактор – Жоау Канселу. В прошлом матче португалец продемонстрировал, что он так же хорошо может играть левого защитника. Возможно, благодаря его выступлениям Бальде наконец-то получил конкуренцию, необходимую для следующего шага вперед.

3 комментария

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василий иванов
Ответ Rachid
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защитник он хороший, но до Альбы пока как до луны. Альба делал точные передачи именно когда нужно и куда нужно и часто в касание, Бальде же очень часто набирает крейсерскую скорость и просто втыкается в кого-то или "на шару" делает прострел. Жаль ушел Альба, опыт передал бы очень ценный.
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инна витенберг
Альба в последнее время пулял навесы налево и направо. У одного игрока барсы быстрые ноги этом Бальде.Что порожает в нынешнй барсе это не желание расставаться с мячом эти грешит пол команды Феликс Торесс Де Йонг Рафинья их задача обвести соперника , но они не обладают техникой обводкти за редким исключением.Передачи в одно касание естественно отсутствует. В моду зашло покрутится на месте поднять голову и отдать пас который надо было отдать минутой раньше, а главное это спокойная ходьба по полю. думаю этому составу не суждено бегать и пресинговать, да и расстановка игроков на поле плюс плохая физподготовеа подтверждает это. Насколько Хави был хороший игрок настолько он некудышный тренер. ЛЧ покажет это
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Rachid
Ответ василий иванов
защитник он хороший, но до Альбы пока как до луны. Альба делал точные передачи именно когда нужно и куда нужно и часто в касание, Бальде же очень часто набирает крейсерскую скорость и просто втыкается в кого-то или "на шару" делает прострел. Жаль ушел Альба, опыт передал бы очень ценный.
нужно не забывать, что Альба пасовал практически всегда на Месси - они интуитивно знали кто/где находится..
а сейчас такого игрока как Месси у Барсы нет, те что есть не тянут..
Если сложится связка Бальде и Витор - это будет класс!
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Rachid
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