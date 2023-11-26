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«Мы сделаем ставку на него»: Деку раскрывает возможную замену Гави в январе

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Деку дал самый сильный намек на то, что Витор Роке прибудет в «Барселону» в январское трансферное окно.

«Я думаю, что дело идет к тому, что мы сделаем ставку на него», — сказал он.

«Правда в том, что мы скоординированы (с Хави). Мы всегда разговариваем. На рынке нет аналогов, особенно в январе.

Конечно, Витор — это возможность».

Травма Гави на прошлой неделе стала огромным ударом для «Барсы», поскольку полузащитник порвал крестообразную связку и больше не будет играть в этом сезоне.

«Барса» подписала Роке из «Атлетико Паранаэнсе» во время летнего окна по сделке на сумму 61 ​​миллион евро, включая бонусы.

«Барселона» не приняла Роке в клуб летом из-за проблем с финансовым «фэйр-плей» и вместо этого позволила ему остаться в «Атлетико» до 2024 года.

 

6 комментариев

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ЧИКО
Не надо этого 20-летнего пацана рассматривать как спасителя… да, он был хорош в Бразилии, но сломался и давно не играл. Ещё не известно как выдержит нагрузки в Барсе и как пристроится к игре команды. Его также надо беречь, как остальных молодых в команде. Что за манера такая, человек ещё даже не приехал, и уже звезду делают из него…. вон пример в Реале. Приехали этот турецкий парень, все говорили, что он зверь, но к сожалению этот зверь пока с госпиталя не может вылезти….
+6
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Rachid
Витор это непросто возможность-это уже спасение:)
Нападение совсем никакое - Барселоне срочно нужна свежая кровь, нужен мотор - заводила, нужен ЛИДЕР!
+4
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+4
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кuraakula belov
Он же центральный нападающий, как он может заменить Гави? Усилить команду, ок да, но заменить?
+1
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Rachid
Ответ кuraakula belov
Он же центральный нападающий, как он может заменить Гави? Усилить команду, ок да, но заменить?
он и не должен заменять Гави - Витор на первых порах будет заменять Левандовского - будет усиление линии атаки:)
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кuraakula belov
Ответ Rachid
он и не должен заменять Гави - Витор на первых порах будет заменять Левандовского - будет усиление линии атаки:)
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Rachid
Ответ кuraakula belov
Посмотри на заголовок поста
ты смотри ширче - не замыкайся буквально..
Раз Ла Лига разрешает использовать 80% от ЗП Гави на регистрацию заменяющего его игрока количественно - значит Деку с Хави решили зарегистрировать нападающего, тем более уже купленного летом:))
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