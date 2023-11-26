«Мы сделаем ставку на него»: Деку раскрывает возможную замену Гави в январе
Деку дал самый сильный намек на то, что Витор Роке прибудет в «Барселону» в январское трансферное окно.
«Я думаю, что дело идет к тому, что мы сделаем ставку на него», — сказал он.
«Правда в том, что мы скоординированы (с Хави). Мы всегда разговариваем. На рынке нет аналогов, особенно в январе.
Конечно, Витор — это возможность».
Травма Гави на прошлой неделе стала огромным ударом для «Барсы», поскольку полузащитник порвал крестообразную связку и больше не будет играть в этом сезоне.
«Барса» подписала Роке из «Атлетико Паранаэнсе» во время летнего окна по сделке на сумму 61 миллион евро, включая бонусы.
«Барселона» не приняла Роке в клуб летом из-за проблем с финансовым «фэйр-плей» и вместо этого позволила ему остаться в «Атлетико» до 2024 года.
Нападение совсем никакое - Барселоне срочно нужна свежая кровь, нужен мотор - заводила, нужен ЛИДЕР!
Раз Ла Лига разрешает использовать 80% от ЗП Гави на регистрацию заменяющего его игрока количественно - значит Деку с Хави решили зарегистрировать нападающего, тем более уже купленного летом:))