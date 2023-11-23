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📸 Три игрока «Барсы» получили награды от газеты Marca. Представители «блауграны» победили в четырех категориях

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В Испании отгремел гала-концерт Marca Awards. Свои призы от газеты Marca получили лучшие футболисты прошедшего сезона Ла Лиги. «Барселона» увезла домой четыре награды.

Роберт Левандовски был признан лучшим бомбардиром сезона 2022/23.

На церемонию Роберт прибыл со своей очаровательной женой Анной.

Лапорта поддержал игроков «Барселоны».

Тер-Стегена Marca назвала лучшим голкипером и лучшим игроком минувшего сезона.

Особый приз достался Педри. Полузащитник стал лучшим футболистом сезона по версии болельщиков.

Солидно!

2 комментария

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