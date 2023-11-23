📸 Три игрока «Барсы» получили награды от газеты Marca. Представители «блауграны» победили в четырех категориях
В Испании отгремел гала-концерт Marca Awards. Свои призы от газеты Marca получили лучшие футболисты прошедшего сезона Ла Лиги. «Барселона» увезла домой четыре награды.
Роберт Левандовски был признан лучшим бомбардиром сезона 2022/23.
На церемонию Роберт прибыл со своей очаровательной женой Анной.
Лапорта поддержал игроков «Барселоны».
Тер-Стегена Marca назвала лучшим голкипером и лучшим игроком минувшего сезона.
Особый приз достался Педри. Полузащитник стал лучшим футболистом сезона по версии болельщиков.
Солидно!
2 комментария