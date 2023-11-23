Как будет выглядеть состав «Барсы» зимой? Без Гави, но с Витором Роке и большой вариативностью

У Хави много работы: состав «Барселоны» по ходу этого сезона постоянно меняется из-за травм. На днях вылетел и Гави – порвал кресты и не сыграет до конца чемпионата. Однако зимой, возможно, будет легче, потому что наконец приедет Витор Роке – 18-летний талант из Бразилии.

Глубина состава «Барсы» будет весьма впечатляющей.

Возвращение Педри и Френки де Йонга позволяют полузащите Хави быть достаточно вариативной: Ориоль Ромеу и Фермин, а также Рафинья могут быть опробованы в качестве восмьерок, а на скамейке запасных всегда готовы оказаться Марк Касадо, Алейкс Гарридо и Унаи Эрнандес. Благодаря «Ла Масии» у Хави всегда есть запасные варианты.

Если Витор Роке займет место Феррана Торреса в качестве запасного нападающего, то последний подстрахует и Жоау Феликса, и Ламина Ямаля, а Рафинья и Фермин также будут готовы сыграть в атаке в случае необходимости.