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Как будет выглядеть состав «Барсы» зимой? Без Гави, но с Витором Роке и большой вариативностью

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У Хави много работы: состав «Барселоны» по ходу этого сезона постоянно меняется из-за травм. На днях вылетел и Гави – порвал кресты и не сыграет до конца чемпионата. Однако зимой, возможно, будет легче, потому что наконец приедет Витор Роке – 18-летний талант из Бразилии.

Глубина состава «Барсы» будет весьма впечатляющей.

Возвращение Педри и Френки де Йонга позволяют полузащите Хави быть достаточно вариативной: Ориоль Ромеу и Фермин, а также Рафинья могут быть опробованы в качестве восмьерок, а на скамейке запасных всегда готовы оказаться Марк Касадо, Алейкс Гарридо и Унаи Эрнандес. Благодаря «Ла Масии» у Хави всегда есть запасные варианты.

Если Витор Роке займет место Феррана Торреса в качестве запасного нападающего, то последний подстрахует и Жоау Феликса, и Ламина Ямаля, а Рафинья и Фермин также будут готовы сыграть в атаке в случае необходимости.

3 комментария

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Макс Хромин
надеюсь они не задрочат в усмерть Ямаля
+2
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+2
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Артём Толоконников
Эхх, бедный Гави(
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A K
Ромеу в качестве дублера Де Йонга выглядит особенно впечатляющие 🤣
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0
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