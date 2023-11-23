Официальный аккаунт «Барсы» поделился милым видео из архивов сезона-2015/16: на нем Гави ориентировочно 11-12 лет, и он дает комментарий после матча юниорской команды.

– Это будет снято на камеру, нет?

– Да, но не стоит волноваться.

– Я смущаюсь.

– Слушай, хочу сказать тебе кое-что. Если в результате выйдет не очень, они не вставят это... Не волнуйся, сделаем это в другой день.

– Это было трудно, но в конце мы набрали обороты и победили. Больше интенсивности и больше работы.