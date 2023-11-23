FC Barcelona
Блог

«Это будет снято на камеру?» В одном из первых интервью Гави успокаивал тренер – растерялся, но нашел слова и помог клубному ТВ

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Гави Гави
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Официальный аккаунт «Барсы» поделился милым видео из архивов сезона-2015/16: на нем Гави ориентировочно 11-12 лет, и он дает комментарий после матча юниорской команды.

– Это будет снято на камеру, нет?

– Да, но не стоит волноваться.

– Я смущаюсь.

– Слушай, хочу сказать тебе кое-что. Если в результате выйдет не очень, они не вставят это... Не волнуйся, сделаем это в другой день.

– Это было трудно, но в конце мы набрали обороты и победили. Больше интенсивности и больше работы.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Михейкин
красавчик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий