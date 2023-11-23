FC Barcelona
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«Он оставляет на поле душу». Что игроки «Барсы» думают о вылете Гави?

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Во время международного перерыва Гави порвал кресты и вылетел до конца сезона. Значимость испанца для команды трудно переоценить, и вот как высказываются о травме его партнеры.

Тер Стеген: «Мне очень жаль его. Это великолепный человек, который оставляет на поле свою душу. Мы должны отдать ее. Иногда объятия – это лучшее, что можно передать».

Педри: «Сообщение для Гави? Вся команда поможет ему вернуться как можно лучше. Что бы ему ни понадобилось, мы будем рядом с ним».

1 комментарий

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Flow market Victor Mercedes
Главное чтобы не оставил на поле карьеру и жизнь
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