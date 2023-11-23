«Он оставляет на поле душу». Что игроки «Барсы» думают о вылете Гави?

Во время международного перерыва Гави порвал кресты и вылетел до конца сезона. Значимость испанца для команды трудно переоценить, и вот как высказываются о травме его партнеры.

Тер Стеген: «Мне очень жаль его. Это великолепный человек, который оставляет на поле свою душу. Мы должны отдать ее. Иногда объятия – это лучшее, что можно передать».

Педри: «Сообщение для Гави? Вся команда поможет ему вернуться как можно лучше. Что бы ему ни понадобилось, мы будем рядом с ним».