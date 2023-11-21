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«Барселона» может получить разрешение на регистрацию Витора Роке. Что изменилось?

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Неожиданный поворот.

По данным, которые получило издание Mundo Deportivo, «Барселоне» сообщили, что в связи с травмой Гави она может зарегистрировать Витора Роке.

Однако, как утверждает источник, клуб предпочитает подождать и подтвердить все эти слова в письменном виде. Теперь «блауграна» будет решать, кого выбрать: хавбека или бразильского форварда.

В другом сообщении говорится, что Ла Лига рассматривает возможность использования 80% зарплаты Гави для предварительной регистрации Витора Роке в январе.

Серьезная травма испанца, полученная им в минувшие выходные, стала для клуба огромным ударом: полузащитник получил разрыв крестообразной связки и больше не сыграет в этом сезоне.

В летнее трансферное окно «Барселона» приобрела Роке у «Атлетико Паранаэнсе» за 61 млн евро. Из-за проблем с ФФП каталонский клуб не стал регистрировать игрока и оставил его в Бразилии до 2024 года.

Планировалось, что 18-летнего форварда заявят в январе, но ФФП все еще проблема. Тем более, что «Барселона» до сих пор не дождалась 40 млн евро от Libero.

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