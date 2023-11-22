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Гави не поможет «Барселоне» до конца года. Деку рассказал, сможет ли клуб заменить его в январе

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Непосильная задача.

«На данный момент Гави − игрок, которого невозможно заменить, − заявил Деку журналистам. − На рынке нет игрока, который мог бы выполнять его работу − ни ментально, ни технически».

«Спорить о замене Гави − ошибка. Ошибочно думать, мы сможем найти игрока, который заменит его. Мы его не найдем».

Ранее сообщалось, что блауграна может обратиться к услугам Тиаго Алькантары. Однако Деку подтверждает, что «Барселоне» вряд ли удастся заменить ценного игрока в январе. Скорее, клуб сосредоточится на опорном хавбеке или регистрации Витора Роке.

По слухам, Хави хочет, чтобы «Барса» подписала Джовани Ло Чельсо в январе, но это вряд ли возможно.

Гави получил серьезную травму колена, которая вывела его из строя до лета.

1 комментарий

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Гласящий Истину!
Естественно сможет, но хватит ли у клуба бабуликов?! Вот в чем вопрос! И все мы знаем на него ответ...
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