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Предполагаемый состав «Барселоны» на ближайший матч Ла Лиги без травмированных игроков

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Хави Хави
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
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В ближайшие выходные «Барселоне» предстоит встреча с «Райо Вальекано».

В последний раз «сине-гранатовые» обыграли их на выезде в Ла Лиге... в 2018 году, когда Луис Суарес дважды забил, и матч завершился со счетом 2:3.

Тем не менее, мы считаем, что Хави даст отдых паре игроков перед ключевой встречей «Барселоны» в Лиге чемпионов против «Порту».

Вот как выглядит потенциальный стартовый состав «Барселоны» на субботний матч:

Появление в воротах Марка-Андре тер Стегена под вопросом. Его может заменить Иньяки Пенья.

Алехандро Бальде должен получить шанс произвести впечатление, поскольку он не принимал участие в матчах сборной Испании во время международного перерыва.

Рональд Араухо и Рафинья вчера вечером играли за свои национальные сборные. Имеет смысл дать им отдых перед матчем с «Порту».

Френки де Йонг только что завершил восстановление, поэтому мы ожидаем, что он выйдет на поле во втором тайме.

В лучшей форме нападающие «Барсы»: Ламин Ямаль, Роберт Левандовски (который забил гол за Польшу во вторник) и Жоау Феликс.

1 комментарий

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Rachid
В предлагаемой расстановке я предложил бы поменять местами Гюндогана и Педри, вместо Ямаля ставить нужно Рафинью - Ямаль еще маленький, чтобы ставить его в старт:)
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