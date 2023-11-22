Хави планирует «особую роль» для Рафиньи после международного перерыва

После международного перерыва Хави планирует использовать Рафинью в качестве «8» номера команды.

По информации Diario AS, Хави решил использовать Рафинью в этой особой роли после того, как Гави получил травму и выбыл до конца сезона.

Новая роль не будет необычной задачей для Рафиньи, поскольку он уже играл на этой позиции в текущем сезоне, когда «Барса» победила «Севилью» со счетом 1:0.

Вот как может выглядеть полузащита и атака «Барсы» с учетом новой позиции Рафиньи:

Первая игра «Барселоны» после международного перерыва состоится в субботу против «Райо Вальекано».