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«Барса» может подписать экс-игрока в качестве замены Гави. Этот футболист отлично знаком с Хави

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Гави получил серьезную травму колена в матче сборных Испании и Грузии. Полузащитник порвал «кресты» и выбыл на 7-9 месяцев. Не нужно уточнять, что для «Барселоны» Пабло – ключевой игрок. Внутри клуба, среди фанатов и экспертов идут обсуждения о том, кто сможет заменить Гави.

По сведениям Marca, каталонцы решили никого не подписывать. У клуба нет денег на трансферы, кроме того, руководство верит в Фермина Лопеса и считает, что центр поля команды достаточно укомплектован.

Но есть и другая информация о трансферных планах «блауграны». Как пишет Diario Sport, «Барселона» готова потратить на игрока, способного заменить Гави, не больше 2,5 млн евро. Самый оптимальный вариант – аренда, которая не будет исключать дальнейшего продление соглашения с футболистом.

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы считают одним из наилучших вариантов аренду Ло Чельсо. «Барса» интересовалась Джовани летом, но тогда аргентинец остался в «Тоттенхэме».

Издание Sport делится другим инсайдом: «Барса» рассматривает возможность подписания контракта с Тиаго Алькантарой. Контракт 32-летнего полузащитника с «Ливерпулем» рассчитан до 2024 года. Сообщается, что «красные» не станут препятствовать уходу игрока уже этой зимой.

Как известно, Тиаго отлично знаком с чемпионатом Испании, с «Барселоной» и Хави. Один из очевидных плюсов такого подписания – игроку не нужно тратить время на адаптацию. Из минусов можно назвать травматичность игрока. В последнее время Алькантара страдает от дискомфорта в бедре. В последний раз испанец выходил на поле в апреле этого года.

Как вы смотрите на возвращение Тиаго? На ваш взгляд, как «Барса» компенсирует отсутствие Гави?

1 комментарий

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Funny lepka
У ТХ вроде проблемы с составом не меньше чем у Барсы:|Так что, не думаю, что он у нас окажется.
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