FC Barcelona
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Гави приехал на базу «Барсы» и получил трогательную поддержку 🥺

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Гави впервые посетил базу «Барселоны» после того, как получил травму крестообразных связок.

Футболисты и Хави трогательно поддержали 19-летнего полузащитника.

Фанаты воодушевились увиденным.

💭 «Мы все - Гави!».

💭 «Ждем твоего скорейшего восстановления».

💭 «Наш парень станет только сильнее».

💭 «Сильный парень. Его травма - самый сильный удар с тех пор, как Месси ушел из клуба».

3 комментария

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Nike of FW
Больно смотреть на Гави. Ямаль даже , как будто , слезы вытирает на 40й секунде.
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Игорь Климов
Здоровья Гави, а сборная Испании теперь ради него просто обязана выигрывать это Евро! 🇪🇸
Самая большая честь для любого футболиста - это выступление и победа за сборную своей страны!
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Rachid
После такой теплой встречи и поддержки одноклубников Гави - футбольные боги просто обязаны помочь быстрее восстановиться львенку Барселоны!!
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