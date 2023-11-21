Гави приехал на базу «Барсы» и получил трогательную поддержку 🥺

Гави впервые посетил базу «Барселоны» после того, как получил травму крестообразных связок.

Футболисты и Хави трогательно поддержали 19-летнего полузащитника.

Фанаты воодушевились увиденным.

💭 «Мы все - Гави!».

💭 «Ждем твоего скорейшего восстановления».

💭 «Наш парень станет только сильнее».

💭 «Сильный парень. Его травма - самый сильный удар с тех пор, как Месси ушел из клуба».