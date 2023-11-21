Дест получил две желтые за 30 секунд и подвергся критике товарищей по сборной США

Серджиньо Дест из «Барселоны» вчера вечером был удален с поля в матче сборной США после двух желтых карточек за 30 секунд.

Защитник полностью потерял голову матча с Тринидад и Тобаго в четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ.

Инцидент произошел на 39-й минуте, когда сборная США вела со счетом 1:0.

Дест посчитал, что он удержал мяч в игре, но судья назначил бросок в пользу Тринидада и Тобаго. Правый защитник в приступе ярости выбил мяч, прежде чем, по-видимому, выругаться на рефери.

Комментатор неоднократно говорил: «Ему нужно успокоиться», когда стало ясно, что Десту грозит красная карточка.

Товарищ Деста по сборной США и нападающий дортмундской «Боруссии» Джио Рейна попытался сдержать футболиста, пока тот ругал судью, но ничего не вышло.

После того, как рефери показал Десту вторую желтую карточку, он саркастически послал ему воздушный поцелуй обеими руками. Затем товарищи по команде обрушились на Деста, Тим Рим накричал на правого защитника. Вратарь американцев Мэтт Тернер тоже нашел, что сказать, пока Дест покидал поле.

Потеря контроля Деста стоила США матча, поскольку они проиграли со счетом 1:2.

Позже футболист «Барселоны» извинился за свою вспышку в социальных сетях.

«Я хочу попросить прощения у товарищей по команде, тренерского штаба и болельщиков за свое поведение – это было неприемлемо, эгоистично и незрело. Я подвел команду. Я должен усвоить этот урок и никогда не повторять подобного».