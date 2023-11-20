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Дембеле, Хоселу, Иньеста и многие другие. Футболисты поддержали Гави после кошмарной травмы

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Огромный удар для Пабло.

В матче Испании против Грузии случилось страшное — практически на ровном месте Гави получил разрыв крестообразных связок.

Для 19-летнего Пабло это первая травма такой тяжести в карьере. Полузащитник «Барселоны» славится своей неутомимостью и огромным желанием играть всегда и везде. У него за плечами уже 111 матчей за клуб и 26 за сборную. Однако теперь он не сможет выйти на поле в ближайшие 7-9 месяцев и ко всему прочему пропустит Евро-24 и Олимпиаду.

На фоне этих печальных новостей многие футболисты захотели поддержать Гави. В соцсетях появилось множество постов с трогательными посланиями для юного полузащитника — высказались не только его товарищи по «Барсе», но и экс-игроки, а также футболисты клубов-соперников.

Первым, конечно же, стал его близкий друг Педри.

«Мы с тобой, брат! Много сил тебе. Я знаю, что ты вернешься сильнее, чем когда-либо раньше».

Жоау Канселу: «Я с тобой, брат. Ты вернешься еще сильнее! Я люблю тебя, мой воин».

Хоселу: «Мы с тобой, Гави. Ты вернешься сильнее, чем когда-либо».

Нико Уильямс: «Мы с тобой! Я знаю, что ты вернешься сильнее!»

Фермин Лопес: «Желаю тебе всего наилучшего, бро. Ты вернешься только сильнее. Сейчас, как никогда, я буду рядом с тобой. Я люблю тебя».

Андрес Иньеста: «Много сил, Гави».

Усман Дембеле: «Много тебе сил, братишка».

Гави ждет долгий путь к восстановлению, но остается верить, что он действительно вернется только сильнее прежнего.

2 комментария

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Mars1104
здоровья парню
+1
0
+1
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Kopola
Опасность заключается в том, сможет ли он после восстановления вернуть былую кондицию
0
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