Как будет выглядеть состав «Барсы» без Гави – 2 возможных варината
Сезон для Гави завершен. Мы не увидим полузащитника до предсезонки-2024/25, поскольку процесс восстановления крестообразных связок займет от 7 до 9 месяцев.
Заменить молодого игрока, если это вообще возможно, задача не из легких – 19-летний Гави прилагал титанические усилия на поле. Вот два возможных состава Хави в отсутствие Гави:
Вариант 1
Один из самых очевидных вариантов – трио в полузащите Педри - Де Йонг - Гюндоган.
Вариант 2
Некоторые болельщики считают, что Хави следует чаще использовать Фермина Лопеса, так как он наиболее близок к Гави по функционалу.
Хави также может время от времени обращаться к талантам «Ла Масии», ведь такие игроки, как Марк Касадо или Алекс Гарридо, всегда ждут вызова в старшую команду.
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