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Как будет выглядеть состав «Барсы» без Гави – 2 возможных варината

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Сезон для Гави завершен. Мы не увидим полузащитника до предсезонки-2024/25, поскольку процесс восстановления крестообразных связок займет от 7 до 9 месяцев.

Заменить молодого игрока, если это вообще возможно, задача не из легких – 19-летний Гави прилагал титанические усилия на поле. Вот два возможных состава Хави в отсутствие Гави:

Вариант 1

Один из самых очевидных вариантов – трио в полузащите Педри - Де Йонг - Гюндоган.

Вариант 2

Некоторые болельщики считают, что Хави следует чаще использовать Фермина Лопеса, так как он наиболее близок к Гави по функционалу.

Хави также может время от времени обращаться к талантам «Ла Масии», ведь такие игроки, как Марк Касадо или Алекс Гарридо, всегда ждут вызова в старшую команду.

1 комментарий

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wiolizgh
Сложно Барсе придется без Гави. Очень сложно…
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