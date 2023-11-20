Сезон для Гави завершен. Мы не увидим полузащитника до предсезонки-2024/25, поскольку процесс восстановления крестообразных связок займет от 7 до 9 месяцев.

Заменить молодого игрока, если это вообще возможно, задача не из легких – 19-летний Гави прилагал титанические усилия на поле. Вот два возможных состава Хави в отсутствие Гави:

Вариант 1

Один из самых очевидных вариантов – трио в полузащите Педри - Де Йонг - Гюндоган.

Вариант 2

Некоторые болельщики считают, что Хави следует чаще использовать Фермина Лопеса, так как он наиболее близок к Гави по функционалу.

Хави также может время от времени обращаться к талантам «Ла Масии», ведь такие игроки, как Марк Касадо или Алекс Гарридо, всегда ждут вызова в старшую команду.