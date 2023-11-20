«Я должен играть!» Первые слова Гави после травмы

По словам Релево, Гави был совершенно опустошен, когда услышал диагноз врача по поводу его недавней травмы.

«Этого не может быть, этого не может быть, я должен играть!» - кричал молодой игрок «Барсы» после того, как ему сказали, что он порвал крестообразную связку.

Следует отметить, что диагноз официально еще не подтвержден, но руководство «Барсы» опасается худшего, согласно сообщениям: из-за травмы Гави может пропустить остаток сезона.

19-летний футболист получил травму во вчерашнем матче Испании против Грузии.