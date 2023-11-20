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«Я должен играть!» Первые слова Гави после травмы

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По словам Релево, Гави был совершенно опустошен, когда услышал диагноз врача по поводу его недавней травмы.

«Этого не может быть, этого не может быть, я должен играть!» - кричал молодой игрок «Барсы» после того, как ему сказали, что он порвал крестообразную связку.

Следует отметить, что диагноз официально еще не подтвержден, но руководство «Барсы» опасается худшего, согласно сообщениям: из-за травмы Гави может пропустить остаток сезона.

19-летний футболист получил травму во вчерашнем матче Испании против Грузии. 

 

5 комментариев

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Руслан Нотарев
Здоровья нашему льву!💪🏻
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david lamer
уже подтвердили диагноз, разрыв крестообразной связки и травма мениска
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Игорь Климов
Полноценного востановления и здоровья Гави!
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Flow market Victor Mercedes
Иди ка поиграй в PlayStation годик, надеюсь будет шанс вернуть прежнюю форму, хотя каждый матч уже играть будет нельзя
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Игорь Климов
Ответ Руслан Нотарев
Здоровья нашему льву!💪🏻
Да, Гави настоящий боец!
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