«Я не рассчитывал, что Гави будет играть весь матч». Тренер испанцев снова странно оправдывается – так было и до матча

На 26-й минуте матча сборной Испании Гави порвал кресты и выбыл на срок от 8 до 11 месяцев. Игрок пропустит Евро, Олимпиаду и точно не сыграет до конца сезона. Фанаты «Барсы» обвиняют главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте, что он использовал Гави в матче, который ничего не решал, но у тренера свое мнение:

«Если не Гави, это мог быть кто-то другой, это может случиться в любой момент. Это был несчастный случай, Гави идеально подходил для игры, как и все остальные. Столковение ранее не имеет никакого отношения к травме, это случилось тогда, когда он наступил и схватился за колено.

Я не рассчитывал, что Гави будет играть весь матч, но он хотел сыграть, чтобы побить рекорд Серхио Рамоса. Мы даже не думали, что с ним могла случиться такая беда. Это больно. И мне, и ему сейчас грустно, но жизнь учит нас, что спортсмены очень уязвимы, хрупки. Ему надо двигаться дальше».

Еще после матча с Кипром Гави выглядел на фото очень уставшим. Де ла Фуэнте спрашивали, зачем он использует Гави в играх, не имеюших турнирной мотивации, но Луис стоял на своем:

«Гави гиперактивен. Он постоянно хочет играть. Хорошие игроки не отдыхают во время игр сборных, им по силам выдержать такой жесткий график. Гави – топовый игрок. Он одарен физически. Он точно сыграет».