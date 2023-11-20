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Первые кадры Гави после травмы: прилетел с Иньиго Мартинесом, в аэропорту ждали отец и агент

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В воскресенье Гави получил травму в матче сборной Испании и не смог продолжить игру. Серьезность была поянтна с первых секунд, позднее подтвердилась информация про разрыв крестообразных связок. Полузащитник пропустит остаток сезона, Евро и Олимпиаду.

Гави прибыл в Барселону в три часа ночи вместе с Иньиго Мартинесом и спортивным директором национальной команды Альбертом Луке. В аэропорту Гави ждали его отец и агент, которые отвезли игрока на машине, предположительно, до госпиталя. В машине находились также три сотрудника службы безопасности «Барселоны» и один сотрудник отдела коммуникаций.

5 комментариев

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Nogoi89
Загнали парня, как и Педри раньше до этого. Огромные нагрузки в юном возрасте не идут на пользу. Процентов 15 матчей он не должен был играть, хотя бы, чтобы восстанавливаться.
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Real_v_dushe
Очень жаль пацана хоть я его и крайне не люблю, но на такие кадры больно смотреть, это просто катастрофа. Считаю, что все этих евробюрократов УЕФА надо отдать под суд за то, что они сотворили в футболе.
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Rachid
Вот полные идиоты руководят футболом в Испании - сначала все выжимают из Педри, сейчас вот из Гави кто теперь следующий будет Ямаль..??…. - может это все проделки старины Переса, чтобы обескровить Барселону:))
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