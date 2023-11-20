Первые кадры Гави после травмы: прилетел с Иньиго Мартинесом, в аэропорту ждали отец и агент

В воскресенье Гави получил травму в матче сборной Испании и не смог продолжить игру. Серьезность была поянтна с первых секунд, позднее подтвердилась информация про разрыв крестообразных связок. Полузащитник пропустит остаток сезона, Евро и Олимпиаду.

Гави прибыл в Барселону в три часа ночи вместе с Иньиго Мартинесом и спортивным директором национальной команды Альбертом Луке. В аэропорту Гави ждали его отец и агент, которые отвезли игрока на машине, предположительно, до госпиталя. В машине находились также три сотрудника службы безопасности «Барселоны» и один сотрудник отдела коммуникаций.