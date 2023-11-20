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Какие бонусы получит «Барса» за травму Гави? Могут использовать его зарплату и запросить трансфер из Ла Лиги

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Гави порвал кресты на 26-й минуте матча сборной Испании, который не имел турнирной мотивации. Полузащитник «Барселоны» выбыл до конца сезона и не сыграет ни на Евро, ни на Олимпиаде.

В «Барсе» и так хватает травм (до сих пор не вернулся Де Йонг, от чего страдает полузащита), а потеря Гави выглядит, возомжно, самой болезненной из-за тяжести повреждения. Но у каталонцев есть возможность облегчить трудные времена и найти замену за счет бонусов от Ла Лиги и от ФИФА.

«Барселона» должна выполнить определенные требования, прежде чем подписать замену Гави.

• У клуба будет 30 дней, чтобы запросить трансфер из Ла Лиги.

• Клуб должен доказать травму продолжительностью более 4 месяцев.

• Клуб имеет право использовать 80% зарплаты Гави, чтобы подписать замену.

По правилам ФИФА, все клубы получают по 20 548 евро за каждый пропущенный футболистом день, если сроки его восстановления превышают месяц.

1 комментарий

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Nike of FW
"бонусы" ? вы там оптом в конец шизанулись
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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