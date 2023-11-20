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Похоже Гави получил серьезную травму колена в сборной. Он уходил с поля в слезах, сильно хромая

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Лука Лочошвили
Футбол Футбол

Испания проводит матч с Грузией в рамках квалификации Евро-2024. Поклонникам «Барселоны» игра принесла тяжелые новости: на 26-й минуте Гави покинул поле из-за травмы.

Защитник Лука Лочошвили нанес Пабло удар сзади в область подколенной мышцы. Полузащитник «блауграны» получил медицинскую помощь и вернулся в игру, но почти сразу, совершив резкий разворот, схватился за колено, видимо, почувствовав боль.

Гави покидал поле со слезами на глазах. Полузащитник сильно хромал на правую ногу.

Из Вальядолида, где состоялась встреча Испании и Грузии, приходят тревожные новости. Инсайдер Жерар Ромеро, специализирующийся на «блаугране», сообщает, что травма Гави выглядит «очень плохо».

Журналист призывает дождаться официальной информации от «Барсы», но, по его данным, клуб крайне обеспокоен новостями из Вальядолида.

Как пишет Cope, первый медицинский осмотр Гави выявил серьезную травму правого колена. Врачи проводят более подробные тесты, чтобы выявить степень тяжести повреждения. Такой же информацией делится Фабрицио Романо.

За Гави переживают его партнеры по сборной и клубу. Во втором тайме матча Испании и Грузии Торрес вывел свою команду вперед. Свой гол Ферран посвятил Пабло.

На 72-й минуте гол в собственные ворота забил Лочошвили. Тот самый защитник, который в первом тайме нанес удар Гави.

Здоровья!

8 комментариев

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Шахзод Фаёзов
они же уже вышли на евро зачем было ставить такой серьезный состав у барсы и так проблемы с травмами 🤦
+5
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+5
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El companero
Эх, хоть бы обошлось
+2
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горячий соус
Вылетел до конца этого сезона. Испанская федерация только что подтвердила. Порвал связки. Пзц. Нет слов.
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Акмал Мингбоев
началось и с Гави... Жаль,
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Alexlagodny
Ну просто слов нет 😡
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Max Kirievsky
2021: Луис де ла Фуэнте берет Педри на Олимпийские игры после того, как он уже сыграл около 70 матчей в том сезоне в возрасте всего 18 лет.

2023: Луис де ла Фуэнте продолжает выпускать в стартовом составе Гави в каждом матче даже после того, как Испания уверенно квалифицировалась на Евро, а теперь он травмирован.
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Nika13
тренера испании нужно казнить за эту травму
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