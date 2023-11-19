Хави попросил «Барсу» приложить дополнительные усилия, чтобы подписать нужного игрока. Его клуб не вступает в переговоры

Хави попросил «Барселону» приложить дополнительные усилия для подписания Мартина Субименди до начала следующего сезона. Его отступные составляют 60 млн. евро, но «Реал Сосьедад» не хочет вступать в переговоры.

Тренер «Барсы» высоко оценивает полузащитника и еще в конце прошлого сезона сообщал руководству, что считает Субименди способным идеально вписаться в его стиль игры.

«Субименди – необыкновенный опорник. Он доминирует в игре, в моментах с мячом и без него. Он выигрывает дуэли, он экстраординарный игрок на этой позиции. Он понимает модель, которая нравится нам в «Барсе», – восхищался Хави.