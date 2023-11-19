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Хави попросил «Барсу» приложить дополнительные усилия, чтобы подписать нужного игрока. Его клуб не вступает в переговоры

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Хави попросил «Барселону» приложить дополнительные усилия для подписания Мартина Субименди до начала следующего сезона. Его отступные составляют 60 млн. евро, но «Реал Сосьедад» не хочет вступать в переговоры.

Тренер «Барсы» высоко оценивает полузащитника и еще в конце прошлого сезона сообщал руководству, что считает Субименди способным идеально вписаться в его стиль игры.

«Субименди – необыкновенный опорник. Он доминирует в игре, в моментах с мячом и без него. Он выигрывает дуэли, он экстраординарный игрок на этой позиции. Он понимает модель, которая нравится нам в «Барсе», – восхищался Хави.

5 комментариев

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alan77
с такой игрой,скорее подпишут нового тренера,дешевле обойдется
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Turs
Ответ alan77
с такой игрой,скорее подпишут нового тренера,дешевле обойдется
С новым тренером или без, опросник нужен. А зуби хороший вариант.
+2
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Flow market Victor Mercedes
Ответ alan77
с такой игрой,скорее подпишут нового тренера,дешевле обойдется
Это уже неважно, уволят Хави или нет, Субименди это бриллиант для опорной зоны для любого клуба
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usman703
Так в том-то и дело, что Субименди сам не захотел переходить в Барсу летом.
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usman703
Ответ Turs
С новым тренером или без, опросник нужен. А зуби хороший вариант.
Так Зуби летом отказался
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