«Барса» поменяла свою стратегию на зимнее трансферное окно. Роке больше не в приоритете

Взвесили риски.

«Барселона» больше не будет пытаться ускорить приезд Витора Роке, как планировалось ранее, и дождется лета, чтобы завершить его трансфер, сообщает Жорди Кардеро из Relevo.

На это решение повлияло два фактора. Во-первых, ситуацию усложнила его травма голеностопа, полученная в конце сентября. Нападающий восстанавливается по графику, но каталонцы не хотят форсировать его возвращение, чтобы избежать рецидивов в дальнейшем.

Во-вторых, клуб уверен, что, если он приедет в январе, на него будет возложена «чрезмерная ответственность». После нескольких месяцев лечения и переезда из Бразилии он может не показывать результатов, которых от него будут ждать во второй части сезона. Каталонцы предпочли бы, чтобы вместо этого он спокойно прошел предсезонку с «Атлетико Паранаэнсе».

Источник из «Барсы» прямолинейно заявил изданию, что переезд зимой «был бы спортивным самоубийством».

«Блауграна» до сих пор испытывает финансовые трудности, поэтому, даже если у нее будут возможности совершить какую-то операцию в январе, приезд Роке все равно будет отложен. Вместо этого клуб намерен сосредоточиться на подписании опорника, так как команде тяжело будет бороться за титулы лишь с Ориолем Ромеу в центре поля.