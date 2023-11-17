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«Барса» поменяла свою стратегию на зимнее трансферное окно. Роке больше не в приоритете

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Взвесили риски.

«Барселона» больше не будет пытаться ускорить приезд Витора Роке, как планировалось ранее, и дождется лета, чтобы завершить его трансфер, сообщает Жорди Кардеро из Relevo.

На это решение повлияло два фактора. Во-первых, ситуацию усложнила его травма голеностопа, полученная в конце сентября. Нападающий восстанавливается по графику, но каталонцы не хотят форсировать его возвращение, чтобы избежать рецидивов в дальнейшем.

Во-вторых, клуб уверен, что, если он приедет в январе, на него будет возложена «чрезмерная ответственность». После нескольких месяцев лечения и переезда из Бразилии он может не показывать результатов, которых от него будут ждать во второй части сезона. Каталонцы предпочли бы, чтобы вместо этого он спокойно прошел предсезонку с «Атлетико Паранаэнсе».

Источник из «Барсы» прямолинейно заявил изданию, что переезд зимой «был бы спортивным самоубийством».

«Блауграна» до сих пор испытывает финансовые трудности, поэтому, даже если у нее будут возможности совершить какую-то операцию в январе, приезд Роке все равно будет отложен. Вместо этого клуб намерен сосредоточиться на подписании опорника, так как команде тяжело будет бороться за титулы лишь с Ориолем Ромеу в центре поля.

5 комментариев

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Игорь Климов
Это было достаточно разумное решение относительно трансфера Роке, ждём его летом в Барселоне!
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Flow market Victor Mercedes
Может стоит попробовать 4.3.3 без опорника? Гави Гюндоган в центре и Педри под нападающими
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Barcelona 4ever
На счёт Роке очень разумно, а вот опорника будет очень сложно найти, особенно хорошего(как же хочется Киммиха, но это невозможно)
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инна витенберг
Нет опорника но и смотреть на Ромео больно, такого тихоходного бревна ещё не было в барсе
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