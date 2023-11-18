FC Barcelona
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Пять главных человек в жизни Гави. Полузащитник рассказал, кого считает своими образцами для подражания

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Многим им обязан.

Гави определенно является одной из ярчайших звезд своего поколения.

К 19 годам он стал одним из важнейших игроков «Барселоны» с более чем ста матчами за плечами, и в сборной его ценят не меньше.

Но он бы не стал тем, кто он есть, без поддержки важных для него людей. В разговоре с клубными медиа полузащитника спросили, кто является его образцом для подражания. Однако он не стал называть именитых футболистов, а остановился на других важных для себя фигурах:

«Мои родители были первыми, кто вдохновлял меня. Они всегда были рядом, и я обязан им жизнью.

Второй человек — наш тренер Хави. Он всегда верил в меня, и он дает мне хорошие советы. Я всегда буду благодарен ему.

Третий — Луис Энрике, подаривший мне дебют в сборной.

И еще один человек, который вдохновлял и продолжает вдохновлять меня, — Иван [де ла Пенья]. Мой агент всегда поддерживал меня, и он ключевая фигура в моей жизни».

9 комментариев

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chiscuid
Ответ Молодой Френки
Куман оказался токсичным сотрудником. Его лишний раз упомянешь, так он разразится кучей интервью которые заденут и клуб и игрока. Гави предусмотрел этот фактор и тактично умолчал о Кумане. Хоть и факт остается фактом.
Просто Куман обижен на руководство клуба, будучи еще ее тренером, Лапорта в открытую прессе намекал, что вот-вот его уволит. Куман ради Барсы «кидает» сборную своей страны перед Евро, при этом выплачивая из своего кармана компенсацию в несколько миллионов евро за досрочный разрыв контракта, за время тренерства ему не купили ни одного толкового игрока, зато вышвырнули без сожаления, ради «гения» Хави, которому и игроков топовых купили и дали неограниченный кредит доверия, которого не было у Рональда, поэтому обиду Кумана можно понять, тут дело не в его якобы токсичности, Барса должна быть благодарна ему за Педри, Гави и Араухо, в которых он поверил и раскрыл
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chiscuid
Мог бы и Кумана упомянуть, который открыл Гави миру(
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Оскар Незаметдинов
людей.. привет редакторам
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Ansu Fati
А кто пятый?
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Partizanski
- Что с сосисками, Чарли?
- Пять главных человек, Турецкий
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Молодой Френки
Ответ chiscuid
Мог бы и Кумана упомянуть, который открыл Гави миру(
Куман оказался токсичным сотрудником. Его лишний раз упомянешь, так он разразится кучей интервью которые заденут и клуб и игрока. Гави предусмотрел этот фактор и тактично умолчал о Кумане. Хоть и факт остается фактом.
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Александр Опёнышев
Ответ chiscuid
Просто Куман обижен на руководство клуба, будучи еще ее тренером, Лапорта в открытую прессе намекал, что вот-вот его уволит. Куман ради Барсы «кидает» сборную своей страны перед Евро, при этом выплачивая из своего кармана компенсацию в несколько миллионов евро за досрочный разрыв контракта, за время тренерства ему не купили ни одного толкового игрока, зато вышвырнули без сожаления, ради «гения» Хави, которому и игроков топовых купили и дали неограниченный кредит доверия, которого не было у Рональда, поэтому обиду Кумана можно понять, тут дело не в его якобы токсичности, Барса должна быть благодарна ему за Педри, Гави и Араухо, в которых он поверил и раскрыл
Педри тут при чем? Он в Лас-Пальмасе сверкнул, собственно поэтому его и купили
Гави при нём толком не отыграл настолько, чтобы можно было бы говорить что Куман подарил его миру, залетных пассажиров в Барсе всегда хватало, важно в первой команде удержаться, а не дебютировать, а задержался Гави при нынешнем коуче
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Александр Опёнышев
Ответ Оскар Незаметдинов
людей.. привет редакторам
русская грамматика передаёт тебе привет
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