Пять главных человек в жизни Гави. Полузащитник рассказал, кого считает своими образцами для подражания

Многим им обязан.

Гави определенно является одной из ярчайших звезд своего поколения.

К 19 годам он стал одним из важнейших игроков «Барселоны» с более чем ста матчами за плечами, и в сборной его ценят не меньше.

Но он бы не стал тем, кто он есть, без поддержки важных для него людей. В разговоре с клубными медиа полузащитника спросили, кто является его образцом для подражания. Однако он не стал называть именитых футболистов, а остановился на других важных для себя фигурах:

«Мои родители были первыми, кто вдохновлял меня. Они всегда были рядом, и я обязан им жизнью.

Второй человек — наш тренер Хави. Он всегда верил в меня, и он дает мне хорошие советы. Я всегда буду благодарен ему.

Третий — Луис Энрике, подаривший мне дебют в сборной.

И еще один человек, который вдохновлял и продолжает вдохновлять меня, — Иван [де ла Пенья]. Мой агент всегда поддерживал меня, и он ключевая фигура в моей жизни».