Пять главных человек в жизни Гави. Полузащитник рассказал, кого считает своими образцами для подражания
Многим им обязан.
Гави определенно является одной из ярчайших звезд своего поколения.
К 19 годам он стал одним из важнейших игроков «Барселоны» с более чем ста матчами за плечами, и в сборной его ценят не меньше.
Но он бы не стал тем, кто он есть, без поддержки важных для него людей. В разговоре с клубными медиа полузащитника спросили, кто является его образцом для подражания. Однако он не стал называть именитых футболистов, а остановился на других важных для себя фигурах:
«Мои родители были первыми, кто вдохновлял меня. Они всегда были рядом, и я обязан им жизнью.
Второй человек — наш тренер Хави. Он всегда верил в меня, и он дает мне хорошие советы. Я всегда буду благодарен ему.
Третий — Луис Энрике, подаривший мне дебют в сборной.
И еще один человек, который вдохновлял и продолжает вдохновлять меня, — Иван [де ла Пенья]. Мой агент всегда поддерживал меня, и он ключевая фигура в моей жизни».
- Пять главных человек, Турецкий
Гави при нём толком не отыграл настолько, чтобы можно было бы говорить что Куман подарил его миру, залетных пассажиров в Барсе всегда хватало, важно в первой команде удержаться, а не дебютировать, а задержался Гави при нынешнем коуче