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😭 «Жалею об этом». Маркус Тюрам рассказал добрую историю о Месси, которую вы еще не слышали 🥹

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Нападающий «Интера» Маркус Тюрам рассказал историю из детства, связанную с Лионелем Месси.

«Когда мне было 10 лет, я пошел к отцу на тренировку (Лилиан Тюрам выступал за «Барселону» с 2006 по 2008 год - примечание Sports.ru), и у меня не было бутс.

Месси был молод, и после тренировки я хотел пойти поиграть с другими детьми. Лео носил обувь почти такого же размера, как и я. Месси одолжил мне свои бутсы, я в них поиграл, а потом он сказал, чтобы я взял их себе.

В 10 лет я не понимал, что сейчас произошло, поэтому на следующий день я отдал их другу. Жалею об этом».

2 комментария

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Greg Khan
Думаю, Месси пришлёт ещё одну пару. Если читает статьи на sports.ru, конечно
+4
0
+4
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predMBAPPE
Ответ Greg Khan
Думаю, Месси пришлёт ещё одну пару. Если читает статьи на sports.ru, конечно
100% так и сделает🔥😎
+1
0
+1
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