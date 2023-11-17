😭 «Жалею об этом». Маркус Тюрам рассказал добрую историю о Месси, которую вы еще не слышали 🥹

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам рассказал историю из детства, связанную с Лионелем Месси.

«Когда мне было 10 лет, я пошел к отцу на тренировку (Лилиан Тюрам выступал за «Барселону» с 2006 по 2008 год - примечание Sports.ru), и у меня не было бутс.

Месси был молод, и после тренировки я хотел пойти поиграть с другими детьми. Лео носил обувь почти такого же размера, как и я. Месси одолжил мне свои бутсы, я в них поиграл, а потом он сказал, чтобы я взял их себе.

В 10 лет я не понимал, что сейчас произошло, поэтому на следующий день я отдал их другу. Жалею об этом».