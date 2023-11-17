FC Barcelona
Блог

«Барселоне» уже начинать волноваться? Похоже, что у Гави «сели батарейки» 🔋

Гави Гави
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Футбол Футбол

Выглядит не очень.

Как считает Diario AS, «Барселоне» стоит серьезно беспокоится за состояние своей звезды − хавбека Гави. После победы сборной Испании над Кипром игрок выглядел не очень довольным и сильно уставшим.

Клубу может показаться, что Гави слишком много играет за родную команду. В семи последних матчах за сборную он был на поле от звонка до звонка.

Лицо игрока явно демонстрирует усталость, и есть опасения, что Гави может внезапно получить травму. То же самое произошло с Педри год назад, и он до сих пор не может полностью вернуть свою лучшую форму.

В этом сезоне Гави провел за «Барсу» в 15 матчах целых 1172 минуты . Кроме того, в его активе семь матчей за сборную Испании − он неизменно был в старте. Не стоит забывать, что ему всего 19 лет.

За карьеру Гави уже провел 111 матчей за «Барсу» и 25 − за сборную Испании. Ни Хави, ни Иньеста, ни Серджи Бускетс не имели такое количество матчей за клуб и сборную в аналогичном возрасте.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
да там вся команда так выглядит, никого не заменят пока не сломается или умрёт прямо на поле
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavlo Pedko
Когда начинали Хави, Иньеста и Бускетс, за сборную играли старшие крутые ребята. А сейчас их нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Агамян
Ха!! ппц новость высосал Никита)) Лицо у Гави недовольное( наверное скоро получит травму))
У Гави всегда такое лицо))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий