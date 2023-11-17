«Барселоне» уже начинать волноваться? Похоже, что у Гави «сели батарейки» 🔋

Выглядит не очень.

Как считает Diario AS, «Барселоне» стоит серьезно беспокоится за состояние своей звезды − хавбека Гави. После победы сборной Испании над Кипром игрок выглядел не очень довольным и сильно уставшим.

Клубу может показаться, что Гави слишком много играет за родную команду. В семи последних матчах за сборную он был на поле от звонка до звонка.

Лицо игрока явно демонстрирует усталость, и есть опасения, что Гави может внезапно получить травму. То же самое произошло с Педри год назад, и он до сих пор не может полностью вернуть свою лучшую форму.

В этом сезоне Гави провел за «Барсу» в 15 матчах целых 1172 минуты . Кроме того, в его активе семь матчей за сборную Испании − он неизменно был в старте. Не стоит забывать, что ему всего 19 лет.

За карьеру Гави уже провел 111 матчей за «Барсу» и 25 − за сборную Испании. Ни Хави, ни Иньеста, ни Серджи Бускетс не имели такое количество матчей за клуб и сборную в аналогичном возрасте.