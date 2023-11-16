«Я хочу прояснить». Лапорта высказался о положении Хави в «Барсе» на фоне слухов о потере доверия

На этой неделе пошли слухи о том, что некоторые члены правления «Барселоны» недовольны тактикой Хави: команда опустилась на третье место в лиге и проиграла первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов. Хосе Альварес из El Chiringuito TV так и вовсе заявил, что, если главный тренер «не выполнит задачи на сезон», то его заменит Рафа Маркес, возглавляющий вторую команду.

Однако Жоан Лапорта выступил в поддержку легенды клуба, выступив перед прессой во время посещения перестраивающегося «Камп Ноу».

«У нас хорошие позиции в Лиге чемпионов и в Ла Лиге. Я хочу прояснить, что, как Деку и некоторые директора из совета уже сказали, мы полностью на стороне нашего тренера.

Мы гордимся тем, что Хави является нашим тренером и его профессиональными и человеческими качествами. Мы команда, и мы сплочены. В этот момент очень важно быть вместе.

Сейчас у нас был период, когда были травмированные, но скоро у него будут доступны все игроки. Мы находимся в процессе перестройки, и важно то, чем он закончится. Сейчас мы работаем над тем, чтобы быть максимально сильными в финальной гонке».

Хави возглавил «Барселону» после увольнения Рональда Кумана в октябре 2021 года. Экс-полузащитник не смог спасти каталонцев от вылета из группового этапа Лиги чемпионов ни в том, ни в следующем году, но он он завоевал Суперкубок Испании и титул Ла Лиги.

Сложно сказать, сохранится ли к нему доверие, если «Барса» вновь не добьется успеха в ЛЧ. Однако как минимум в этом сезоне «блауграна» почти гарантировала себе выход в плей-офф, и это уже сдвиг в нужном направлении.