«Я хочу прояснить». Лапорта высказался о положении Хави в «Барсе» на фоне слухов о потере доверия
На этой неделе пошли слухи о том, что некоторые члены правления «Барселоны» недовольны тактикой Хави: команда опустилась на третье место в лиге и проиграла первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов. Хосе Альварес из El Chiringuito TV так и вовсе заявил, что, если главный тренер «не выполнит задачи на сезон», то его заменит Рафа Маркес, возглавляющий вторую команду.
Однако Жоан Лапорта выступил в поддержку легенды клуба, выступив перед прессой во время посещения перестраивающегося «Камп Ноу».
«У нас хорошие позиции в Лиге чемпионов и в Ла Лиге. Я хочу прояснить, что, как Деку и некоторые директора из совета уже сказали, мы полностью на стороне нашего тренера.
Мы гордимся тем, что Хави является нашим тренером и его профессиональными и человеческими качествами. Мы команда, и мы сплочены. В этот момент очень важно быть вместе.
Сейчас у нас был период, когда были травмированные, но скоро у него будут доступны все игроки. Мы находимся в процессе перестройки, и важно то, чем он закончится. Сейчас мы работаем над тем, чтобы быть максимально сильными в финальной гонке».
Хави возглавил «Барселону» после увольнения Рональда Кумана в октябре 2021 года. Экс-полузащитник не смог спасти каталонцев от вылета из группового этапа Лиги чемпионов ни в том, ни в следующем году, но он он завоевал Суперкубок Испании и титул Ла Лиги.
Сложно сказать, сохранится ли к нему доверие, если «Барса» вновь не добьется успеха в ЛЧ. Однако как минимум в этом сезоне «блауграна» почти гарантировала себе выход в плей-офф, и это уже сдвиг в нужном направлении.
Поводов для критики Хави, объективно, нет. Как и нет объективно хорошей ему замены. Вообще. От слова "совсем". И если особо умные члены руководства додумаются турнуть Хави с поста, то серединка таблицы будет чудом сродни разве что мироточению икон.
Хави на настоящий период - лучший тренер для команды.
Да - есть травмы, есть спады - но нельзя забывать, что Барса сейчас перестраивается и в этих условиях со всеми проблемами Команды справится только один Хави - и не нужно раньше времени чрезмерно драматизировать..
После перерыва все нормализуется - а у других как раз только и начнутся спады и травмы.
У Реала уже потеря сегодня произошла - на тренировке сборной Франции травмировался Камавинга и вылетел до конца сезона - основной полузащитник .
Кстати, травмировал Орильена бывший наш чёрный хрусталик дембеле - «помог» немного:))))