FC Barcelona
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«Барселона» хочет продлить контракты с четырьмя игроками. Правда, есть нюанс

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Болельщики знают его название.

Как утверждает Marca, «Барселона» начала переговоры с агентами нескольких игроков, чьи контракты истекают в 2026 году. Речь идет о Рональде Араухо, Гави, Педри и Френки де Йонге.

У всех этих игроков срок действия контрактов истекает в 2026 году, и клуб хочет сохранить их в команде на долгие годы.

Однако, согласно правилам финансового fair-play, «Барса» не сможет в ближайшее время зарегистрировать новые контракты ни с одним из них.

Если контракты будут согласованы, то они станут официальными только в сезоне-2024/25. «Барселона» предлагает долгосрочные контракты, чтобы сбить интерес со стороны других клубов.

В «блаугране» считают, что продление контракта с Де Йонгом будет самым сложным, поскольку он помнит, как клуб хотел продать его прошлым летом.

3 комментария

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Гласящий Истину!
Ответ ljolik888
Переговоры это хорошо и эти игроки дастойны отличной зарплаты. Надеюсь они принесут ещё много приятных игр и великолепного настроения болельщикам Барселоны
Де Йонг - точно не достоин самой большой зарплаты в испанском чемпионате!
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hor1zont
Вспомнился анекдот про Петьку, Василиваныча и нюанс... Хороший такой, но бородатый. Политика ресурса не даёт возможности его процитировать, но что-то похожее в Барсе с зарплатами и контрактами последние годы и происходит.
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ljolik888
Переговоры это хорошо и эти игроки дастойны отличной зарплаты. Надеюсь они принесут ещё много приятных игр и великолепного настроения болельщикам Барселоны
0
0
0
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